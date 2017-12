Asistenta-spectator de la Ambulanță, mediocră în ochii colegilor

21:45:59 / 13 Noiembrie 2014

cojocaru

Regret foarte mult ca aceasta asistenta medicala de la ambulanta Constanta nu si-a facut datoria. Dar acelas lucru eu nu pot sa spun despre as EMILIA CHIRCEA de statia de ambulanta Mangalia.Am plecat cu sotia la mare 'am fost cazati la un hotel din saturn.MI s-a facut rau si am sunat 112.a sosit o ambulanta cu2barbati ,am auzit din discutiile lor ca pe as i-l chema Daniel.Mi-a facut un metoclopramid pe vena si a plecat.dupa ce a plecat,sotia mi-a spus ca m-am facut alb ca varul asta stiam si eu ca eram constient ,apoi m.a ajutat sa ajung in baie ,acolo am varsat o chiuveta de zat de singe.apoi nu am mai stiut de mine.Sotia mea a sunat din nou la 112.si intre tinp mi-am revenit din lesin si m.am asezat in pat.Fratior va spun sincer atit am apucat sa vad,ca am avut inpresia ca a adus tot ce avea in ambulanta,aspirator,monitor,oxigen portabil 2 genti rosii ,una mai mare si una mai mica.iar eu lesinat dar constient de mine stiu tot ce mi-a facut aceasta asistenta.avea un ecuson in piept si de aceia mi.a ramas intiparit numele ei.Mi-a vorbit atit de calm ,de frumos,ca sa ma linisteasca,ce s-a ontinplar ,mi-a pus mai multe intrebari'dar atit de draguta si desteapta,nu am pomenit,pina acum.dintr-o geanta mare rosie a scos un tensiometru 'si mi-a luat TA,glicemia,mi-au facut electrocardiograma in12,nastur,ceva pe deget,apoi m-a incurajat sa vars daca i-mi vine sa vomit.m-a intepat si mi-a pus -2 perfuzii.Eu Mi-a explicat ca v-a trebui sa mergem la spital ,pentru ca am o problema mai gava,sotia mea era foarte agitata,plingea intr-una.si nu stia ce sa faca,deoarece noi suntem din Piatra N.ACeasta as medicala i-a luat TA si ei.i-a facut un calmant si i-a explicat cum sa i-a un taxi la spital.initial eu am crezut ca ma linistescdar nu a fost asa.dupa perfuzie ,a mers ceva din amindoua'iar mi-a luat TA,iar s-a uitat pe mmonitorm-au asezat pe o targa portocalie si inpreuna cu soferul si sotia ,m-au dus in ambulanta.sotia mea a incercat sa-i dea 100 de roni,iar dinsa i-a refuzat in ciuda colegului care mi-a facut injectia pe vena.si mi-a raspuns asa----eu am fost instruita profesional sa-mi fac meseria 'nu sa primesc bani de la dvs,pe mine ma plateste ambulanta.sotia a chemat un taxi.Am ajuns la spital,mi-a bagat o sonda pe nas 'pe unde se scurgea singe int-o punga.Si -a trbuit sa merg de urgenta la SpJud C-ta.S_a intinplat sa merg tot cu aceasta as medicala..pe drum iar a luat-o de la capat ce mi-a facut si in camera la hotel,electrozo ,TA se unfla singura manseta ,o programase din aparat ,oxigen.mi-a pus curele. Am ajuns la C-ta ,a ajuns si sotia cu taxiu.M-a dus pe chirurgie ,nu stiu ce le-a zis la as din urgenta ,ca in 10 minute m-au dus direct pe sectie .AM fost preluat si operat imediat .un dr ,un mare profesor'un mare chirurg i-l Chema ASCHIE.Sotia l-a chemat pe baiat ,a venit imediat a adus bani.SI iara-si un lucru care nu se mai practica in ziua de azi .A tipat la sotie daca indrazneste cu bani ,la dinsul .m-am interesat de ce 'si multa lume care i-l iubeste mi-a explicat ca in urma decesului sotiei'a facut un legamint.Oameni ,oameni ,oameni,am fost operat dg(HDS).pancreatita hemoragica.iar acum ma simt bine ,vin la control.la SP la C-ta .Dar nu inainte de a-i multumi acelei as medicale de la ambulanta Mangalia care m-a ajutat,invatat,(prin sotia)mea ca trebuie sa urmam aceasta cale.Multumesc ambulantei C-ta,pentru ca are o asa fiinta (as med).bun corect care si-a facut datoria ,corect si cu un dar deosebit profesional.Ea a fost ce-a din intii care m-a descoperit .De aceia va spun din tot sufletul cu mina pe inima ,nu judecati ca fiind toti as medicali de pe ambulante la fel.Intrbarea mea este daca cu mine s-a purtat atit de frumos.o buna profesionista !atunci cu un caz ca cel din Mamaia tot la fel s-ar fi purtat?..eu nu cred.!.i-i multumesc mult d-nei as EMilia Chircea de la ambulanta Mangalia.