Asistentele medicale nu poartă mănuşi de protecţie în timpul tratamentului

Cadrele medicale ar trebui să se ghideze în tratarea diferiţilor pacienţi după norme respectate în mai toate spitalele din lume, însă se pare că asistentele din spitalele judeţului nu cunosc sau ignoră cu inconştienţă aceste precauţii universale. “Nu de puţine ori s-a întîmplat să ajungă la noi cadre medicale medii, din spitalele judeţului, care, foarte speriate, au solicitat teste pentru depistarea unei eventuale infecţii cu HIV sau cu hepatită. Acestea ne-au mărturisit că nu au purtat mănuşi cînd au tratat un pacient despre care, ulterior, au aflat că avea SIDA sau hepatită. Nu este normal să se întîmple aşa ceva, deoarece, conform precauţiilor universale, la contactul cu sîngele, indiferent cine este pacientul, toată lumea trebuie să poarte mănuşi de protecţie”, a declarat directorul adjunct al Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Stela Halichidis.

Infecţioniştii spun că majoritatea cadrelor medicale medii care vin la unitatea medicală invocă drept scuză a unei posibile infectări faptul că medicul specialist nu le-a spus că un anumit pacient avea hepatita C sau SIDA. “Îi înţelegem că sînt speriaţi, mai ales pentru că sînt colegii noştri, dar nu înţelegem de ce nu poartă mănuşi de protecţie”, a declarat dr. Halichidis. În spitalele judeţului Constanţa nu există criză de mănuşi de protecţie, însă se pare că, uneori, este mai uşor să lucrezi fără ele, iar în alte cazuri, nici chiar cu mănuşi nu eşti protejat 100%. “În spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nu a existat niciun cadru medical care să se fi infectat de la un pacient. În schimb, cu siguranţă cadrele medicale s-au speriat, deoarece nu puţine au fost cazurile în care chiar medicii au depistat că unul dintre pacienţi are HIV-SIDA. De asemenea, un bolnav HIV-SIDA nu este obligat să declare în momentul în care este internat că suferă de această boală, astfel încît este posibil ca o asistentă să se înţepe cu acul după ce i-a făcut acestuia o injecţie. Noi am asigurat mănuşi pentru tot personalul, însă nu avem cum verifica dacă toată lumea le şi poartă”, a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean.