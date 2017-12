Asistenţii medicali din România, conduşi de un constănţean

Asistenţii medicali din România au finalizat alegerile la finele săptămânii care tocmai s-a încheiat, de data aceasta ei alegându-şi, prin reprezentanţii lor, conducererea naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR). Se va afla la cârma organizaţiei profesionale, pentru următorii ani, în funcţia de preşedinte, Mircea Timofte, care recent a fost ales şi la şefia Ordinului din Constanţa. Mircea Timofte continuă practic proiectele începute, el fiind reales atât la şefia organizaţiei locale cât şi naţionale. Este o mândrie pentru Constanţa ca tot ceea ce înseamnă activitate profesională, proiecte de lege, educaţie, să fie susţinute de un coleg din teritoriu. Dovada faptului că, până acum, a reuşit să pună la punct cu bine unele proiecte, iar altele sunt pe punctul de a le implementa, toate pentru alcătuirea unui asistent medical profesionist, extrem de bine pregătit, recunoscut şi de ţările UE, dar nu numai, a fost reprezentată de încrederea colegilor din ţară care i-au dat şansa să ducă la capăt un nou mandat. „Cu siguranţă vom duce la bun sfârşit proiectele începute. Avem multe lucruri importante de pus la punct. Mă refer la implicarea Ordinului în Educaţia iniţială a asistentului medical în ceea ce priveşte monitorizarea pregătirii practice. Şi, în acest sens, am trimis deja (încă de la finalul mandatului trecut - n.r.) o scrisoare Ministerului Educaţiei, prin care am făcut cunoscute deficienţele sistemului constatate de noi, şi am venit şi cu propuneri, cu soluţii pentru corectarea acestora, prin implicarea specialiştilor Ordinului”, a declarat preşedintele OAMGMAMR, Mircea Timofte. Nu în ultimul rând, oficialul a spus că programul de educaţie medicală continuă a asistentului medical trebuie îmbunătăţit. „Vrem să dezvoltăm colaborarea cu partenerii străini, cu care avem deja proiecte comune şi să beneficiem de experienţa lor în acest fel. Important este să finalizăm procedurile de practică, să venim cu unele reglementări în practica independentă. Şi, foarte important, ne propunem să consolidăm statutul profesional al asistentului medical, să aducem îmbunătăţiri cadrului legal existent”, a mai declarat şeful asistenţilor medicali din România. Vicepreşedinţi ai organizaţiei profesionale au fost aleşi: Leonard Bărăscu, Emil Buiga, Carmen Mazilu (preşedinte al Ordinului Bucureşti), Viorel Spatariu (preşedinte al Ordinului Botoşani), iar secretar general, Alexandru Cezar. Constanţa este reprezentată la nivel naţional şi de vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte la nivel judeţean, Mari-Larisa Băluşescu.

OAMGMAMR este o organizaţie profesională şi de reglementare cu rol de a elabora norme şi reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, astfel încât profesioniştii să asigure pacienţilor servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi securitate. Ordinul autorizează exercitarea profesiei, îi înregistrează în baza sa de date pe toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din România şi, de asemenea, judecă abaterile de la regulile de etică şi deontologie.