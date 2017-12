Asistenţii personali, fără salarii

Ca în cazul multor administraţii locale, Guvernul portocaliu care se laudă că are bani de salarii pentru bugetari şi pensii pentru persoanele vârstnice nu a binevoit să acorde nici la Deleni toţi banii pentru plata salariilor asistenţilor personali care au grijă de persoanele cu handicap. Aşa cum se întâmplă de obicei în ultimii câţiva ani, mai precis de când România a intrat în criză, greul apasă umerii bolnavilor care sunt de fiecare dată ultimii pe lista de priorităţi a Guvernului condus de premierul Emil Boc, dovedind, încă o dată, dacă mai era nevoie, nepăsarea guvernanţilor. Primarul comunei Deleni, Marian Dan, spune că sunt întocmite 19 dosare cu asistenţi personali care îngrijesc persoane cu handicap din comună iar pentru plata salariilor lor ar avea nevoie de 180.000 de lei, însă nu a primit de la guvern nici măcar jumătate din suma necesară pentru întreg anul. „Nu ştiu cum ne vom descurca cu plata salariilor pentru asistenţii personali, pentru că am primit mai puţin de jumătate din suma necesară, 78.000 de lei, ceea ce înseamnă că banii nu ajung nici măcar jumătate de an pentru plata salariilor”, a declarat primarul din Deleni.