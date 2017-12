Asistenţii sociali împart prezervative copiilor străzii şi prostituatelor

De aproximativ un an de zile, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) Constanţa desfăşoară, în parteneriat cu Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), programul „Intervenţii de teren pentru prevenirea HIV, Hepatita B, C, TBC în rîndul persoanelor vulnerabile”. În cadrul acestui program, categoriile defavorizate, cum ar fi copiii străzii, prostituatele şi cetăţenii de etnie rromă, beneficiază de consiliere şi testare HIV rapidă. „Scopul nostru este de a preveni răspîndirea bolilor cu trasnsmitere sexuală. În acest sens, voluntarii ARAS împart prezervative şi materiale igienico-sanitare persoanelor cu risc crescut de a contracta asemenea afecţiuni”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPDC, Roxana Onea. Programul a început în octombrie 2007 şi este finanţat din fonduri europene. Pînă în prezent, au beneficiat de produsele împărţite de voluntarii ARAS şi de consilierea oferită de angajaţii DGASPDC, 50 de cetăţeni de etnie romă, 45 de prostituate şi peste 70 de copii ai străzii. „La început a fost mai greu pentru că beneficiarii se speriau de voluntarii ARAS şi se ascundeau. Acum s-au obişnuit însă cu prezenţa lor şi chiar îi aşteaptă. A ajutat şi faptul că voluntarii şi personalul care asigură consilierea nu au fost schimbaţi, lucru ce a permis crearea unei legături”, a afirmat Roxana Onea. Pe lîngă prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, programul ajută (prin împărţirea de prezervative) şi la prevenirea apariţiei de sarcini nedorite în rîndul copiiilor străzii. În plus, minorii care ajung în centrele de zi şi de noapte destinate acestei categorii au parte şi de educaţie sexuală. Potrivit purtătorului de cuvînt al DGASPDC, în ultimii doi ani nu a mai fost înregistrată nici o naştere în rîndul copiilor străzii.