Asociațiile datornice la RADET vor fi debranșate

09:55:34 / 20 Martie 2015

ANL

Si ce mai noi astia de la ANL-uri nu ar trebui sa avem decat tigai de Bulgaria ? RADET-ul a debransat ANL-urile fiindca le era foarte simplu in sensul ca toate blocurile au centrala proprie pe gaz si au putut opri usor furnizarea gazului. In plus marea magarie este ca la nivelul unui bloc gazele utilizate intr-o luna costa o treime din factura lasata de RADET cu drept de smecher ... Cica a dat Boc o lege prin care toate centralele pe gaz ale blocurilor ANL trebuiau preluate de RADET iar astia sa factureze gigacalorie nu gaz ... Tare nu ? La o garsoniera factura la intretinere pe o luna a ajuns si la 700 de lei vi se pare ok ? Mai mult, domnilor de la RADET ar trebui sa verificati soldurile ca ati cam umflat sumele !