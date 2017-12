Asociațiile debitoare rămân fără apă! Vezi dacă ești și tu afectat!

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.

Pentru perioada 27 - 31 iulie 2015, 32 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 139.000 lei către SC RAJA SA.

Vă prezentăm lista asociațiilor debitoare din Năvodari: Asociația (as) - A.P. RA2, strada (s) - Rândunelelor, nr. 19, debit (d) - 5.212,38 lei, președinte (p) - Scînteie Mihai, administrator (a) - Baltoi Daniela; as - A.P. PECO, s - Albinelor, nr. 17, d - 7.674,60 lei, p - Măgureanu M., a - Baltoi Daniela; as - A.P. 33 EST, s - Meduzei, Bl. 33est, d - 3.407,56 lei, p - Petre Florin, a - Baltoi Daniela, as - A.P. G. TAȘAUL, s - Nuferilor, nr. 11, d - 3.867,61 lei, p - Băjenaru Constantin, a - Baltoi Daniela; as - A.P. CRIZANTEMA, s - Crizantemelor, Bl.39, d - 2.717,48 lei, a - Beli Julieta, as - A.P. 2 SUD, s - Bl.2 Sud, d - 3.000,00 lei, p - Neagu Gheorghe, a - Clim Alina; as - A.P. 3 SUD, s - Bl.3 Sud, d - 4.977,35 lei, p - Geaman Vasile, a - Clim Alina; as - A.P. 25 EST, s - Brotăcei, nr. 3, d - 6.643,35 lei, p - Nicula Lili, a - Dăscălașu Maria; as - A.P. G1, s - Cabanei, nr. 18, d - 15.301,64 lei, a - Dumitrache R; as - A.P. 12 MIDIA, s - Midiei, nr. 10, d - 3.175,58 lei, a - Gheorghe Geta; as - A.P. PESCĂRUȘULUI 90, s - Pescăruș, nr. 90, d - 3.464,78 lei, p - Condurache Pavel, a - Gheorghe Geta; as - A.P. CULTURII C1, s - Culturii, nr. 5, d - 2.767,92 lei, p - Stănescu Iuliana, a - Ion Rada; as - A.P. 15 SUD, s - Al Panseluțelor, nr.1, d - 2.536,19 lei, p - Vărzaru Ion, a - Măgureanu V., as - A.P. Troița, s - Constanței, d - 2.534,01 lei, a - Matei Netuța; as - A.P. BL.RA1, s - Rândunelelor, nr. 17, d - 4.417,29 lei, p - Chiriac Stelica, a - Mereș Florentina; as - A.P. GHIOCEILOR, s - Ghioceilor, Bl.58, d - 2.974,20 lei, p - Sascau Chira, a - Mereș Florentina; as - A.P. BL.R1,R2,R3,R4, s - Rândunelelor, d - 9.918,30 lei, p - Tănasă Dumitru, a - Mitu Vasilica; as - A.P. RA3, s - Rândunelelor, d - 4.383,41 lei, p - Dulca Vasile, a - Mitu Vasilica; as - A.P. VULTURUL, s - Ogorului, bl. o7, d - 5.574,01 lei, p - Mitaru Ilie, a - Nicolae Georgeta, as - A.P. 12 EST, s - Meduzei, d - 3.904,35 lei, a - Omocea Maria; as - A.P. 2E, s - Constanței, d - 11.292,92 lei, a - Panuș Aneta; as - A.P. 30 EST, s - Delfinului, nr. 6, d - 3.920,52 lei, p - Talpac Stelian, a - Pătrașcu Ioana; as - A.P. 21 EST, s - Meduzei, d - 3.057,58 lei, a - Petre Gheorghe; as - A.P. RÂNDUNICA, s - Rândunelelor, nr. 2, d - 2.874,97 lei, p - Iacob Mihai, a - Raita Gabriela; as - A.P. A9 PECO, s - Albinelor, nr. 17, d - 2.540,47 lei, a - Raita Gabriela; as - A.P. METRO, s - Constanței, nr. 21, d - 3.062,53 lei, a - Rusu Constanța; as - A.P. NUFĂRUL 34 EST, s - NUFERILOR, nr.10, d - 2.943,81 lei, p - Badea Manole, Simion Viorica; as - A.P. BL.B1, s - Nuferilor, nr. 3, d - 2.715,55 lei, a - Stan Ion; as - A.P. 18 SUD, s - Panseluțelor, nr.1, d - 2.555,94 lei, p - Ocneru Costel, a - Tipa Angelica.

Mihail Kogălniceanu: as - A.P. nr. 5, s - T. Vladimirescu, d - 1.642,68 lei, p - Panduru Gabriel, a - Costea Florentina; as - A.P. nr.3, s - T. Vladimirescu, d - 1.208,93 lei, p - Jandu Gheorghe, a - Țițeica Dochia; as - A.P. nr.10, s - T. Vladimirescu, d - 2.542,12 lei, p - Sidoriuc Sanda, a - Țițeica Dochia.