Asociația Casa Mării Negre, la ceas aniversar. Bilanțul primului an

Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House din Constanța, înființată în iulie 2017 cathink-tankgeopolitic (singura asociație de acest gen din Dobrogea) a desfășurat, în primul său an de activitate / 2018, numeroase proiecte și acțiuni care o singularizează în plan regional.

Asociația este singura organizație non-guvernamentală din regiunea Dobrogei care a organizat în mod autonom, în Dobrogea, evenimente geopolitice cu reprezentare și de impact internațional: două evenimente geopolitice internaționale, în municipiul Constanța, cu participarea unor experți din Ucraina, Turcia, R. Moldova și România (București, Constanța, Cluj-Napoca):Masa Rotundă InternaționalăO nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră? Semne premonitorii, conflicte și convergențe(ianuarie 2018) șiMasa Rotundă InternaționalăMarea Neagră - un lac geopolitic al lebedelor? Lebede albe și lebede negre la linia orizontului(noiembrie 2018).

Asociația a fostco-organizator sau partener la alte activități internaționaleorganizate de instituții partenere:Simpozionul Internațional “Destine frânte pentru țară în vatra istorică românească”(Mănăstirea Dervent, 7 iulie 2018);Simpozionul Internațional „Clerici din Dobrogea în perioada 1916-1919”(Mănăstirea Dervent, județul Constanța, 20 octombrie 2018).

În vederea stimulării dezbaterilor locale privindreconectarea Constanței și Dobrogei la viața culturală și spirituală a României, au fost organizate două mese rotunde informale, cu temele:Există forme evoluate de viață culturală la Tomis? Este conectată Cetatea tomitană la proiectele culturale majore din România? (ianuarie 2018) șiFerestre deschise la Casa Mării Negre / Dezertează Tomisul din arhitectura Centenară?(august 2018). Prin intermediul acestora,Asociația a revitalizat dezbaterea privind necesitatea elaborării unei Strategii Culturale a orașului Constanța, a propus proiecte și programe de substanță care pot contribui la implementarea acesteia și a devenit o platformă informală de dialog și dezbaterepe teme privind viitorul pe termen lung al culturii și vieții spirituale a orașului Constanța și a regiunii Dobrogea.

Asociația a organizat, în mod autonom sau în colaborare și parteneriat,numeroase activități destinate celebrării Centenarului Reîntregirii(peste 40 de activități, printre care: serate muzicale, vizite de studiu, mese rotunde, întâlniri cu elevii, dezbateri cu elevii etc.).

Asociația a încurajat în mod permanentparticiparea activă a tinerilor intelectuali din Dobrogea la proiecte locale de impact ce pot consolida profilul cultural al Dobrogei în plan național și internațional: a organizat stagii de practică șiinternship, a organizat o dezbatere tematică a studenților din Constanța cu studenți și experți în domeniul geopolitic din Cluj-Napoca etc.

În premieră în Constanța în ultimele decenii,Asociația a stimulat interesul specialiștilor pentru teme geopolitice privind securitatea și geopolitica regiunii extinse a Mării Negre, a organizat evenimente de impact în acest domeniu, a creat rețele de parteneriate care pot facilita ieșirea mediilor locale din izolarea actuală, a creat premise pentru ca orașul Constanța să redevină un pol geopolitic de referință la nivel național.

Membrii Asociației au participat la cca 15 evenimente științifice de impact în domeniul geopolitic și al relațiilor internaționale și au publicat peste 20 de studii și analize în diferite publicații geopolitice de profil din România, Ucraina, Turcia etc.

Toate activitățile au fost realizate fără susținere financiară din partea administrației centrale și locale.

Anvergura, impactul, ineditul și profesionalismul organizării acestor evenimente (detaliate în anexă) fac din AsociațiaCasa Mării Negre / Black Sea Housenu numaio platformă de dezbatere geopolitică din ce în ce mai credibilă în plan național și internațional (în regiunea extinsă a Mării Negre), dar și un laborator de studii și analize geopolitice din ce în ce mai apreciat de experți, în Țară și în străinătate, precum și platformă de dezbatere geopolitică și spirituală unică în regiunea Dobrogei.

BILANȚUL ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEICASA MĂRII NEGRE ÎN ANUL 2018

2018 - Anul Centenar, anul pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, un an altfel pentru România și Români

Back-ground

AsociațiaCASA MĂRII NEGRE / BLACK SEA HOUSEConstanța a fost înființată în iulie 2017. Aceasta funcționează în principal cathink-tankde analiză și predicție politică, organizație unică în România din punctul de vedere al structurii și obiectivelor(think-tankde politici publice la Marea Neagră, situatîn teren, pe litoralul pontic).

Scopul AsociaţieiCasa Mării Negre / Black Sea Houseeste acela dea promova şi susţine cultura și politicile publice, în plan național și local (în Dobrogea), precum și în întreg spațiul pontic, prin proiecte și inițiative tematice, dea crea, încuraja şi dezvolta o comunitate culturală locală responsabilă și pro-activă, de a stimula/vitaliza managementul cultural local, de a stimula dialogul interreligios în Dobrogea și pe întreg litoralul pontic, de a proteja patrimoniul și specificul cultural al zonei Mării Negre și în vecinătatea imediată a României, precum și dea realiza studii și analize geopolitice în spațiul pontic, utile comunității locale și administrației locale și centrale.Asociația funcționează ca unthink-tankde politică externă și politici publice pentru zona Mării Negreși ca uncatalizator al proiectelor de consolidare a dialogului interetnic și interreligios și de conservare și dezvoltare a patrimoniului cultural din spațiul pontic, în general și Dobrogea în special.

Asociația încurajează participarea activă a tinerilor intelectuali din Dobrogea la proiecte locale de impact ce pot consolida profilul cultural al Dobrogei în plan național și internațional.

Asociația derulează următoareleactivități prioritare:

a) Inițierea și întreținerea unui dialog permanent și constructiv între instituțiile statului cu responsabilități în domeniile cultură, geopolitică, dialog interreligios etc. cu mediul academic și societatea civilă, în România și alte state riverane Mării Negre.

b) Stimularea platformelor și mijloacelor de dialog interstatal și civic existente, precum și crearea altor platforme și mecanisme de dialog interstatal și civic, cu scopul identificării de soluții pozitive la problemele culturale, geopolitice și interreligioase ale regiunii Mării Negre.

Activitatea şi scopul Asociaţiei se realizează prin:editarea periodică și publicarea unor studii și analize geopolitice de impact pentru spațiul pontic (Marea Neagră);organizarea periodică de seminarii, mese rotunde, colocvii etc. pe teme de geopolitică a spațiului pontic, în vederea dezbaterii publice a unor teme de interes pentru comunitatea și administrația locală; organizarea decursuri de formare/calificare/dezvoltare, în vederea dezvoltării abilităţilor şi perfecţionării în domeniile analizei politice și managementului cultural; organizarea deseminarii, colocvii, ateliere practiceîn domeniile:geopolitica spațiului pontic, îmbunătățirea dialogului interetnic, protejarea patrimoniului cultural local; organizarea destagii, internship-uri, vizite de studiu, vizite de documentare; acordarea de consultanță în domeniul geopoliticpentru persoane fizice și juridice; elaborarea, încurajarea, formularea, promovarea și derularea deproiecte,evenimente și inițiative culturale de amplitudine și impact, care să contribuie la consolidarea comunității culturale locale, la mai buna înțelegere a realităților geopolitice și culturale ale spațiului pontic, la îmbunătățirea dialogului interetnic și interreligios din Dobrogea și bazinul pontic, la armonizarea politicilor publice ale țărilor riverane Mării Negre; acordarea deburse şi/sau sprijin material şi financiar, în vederea inițierii și dezvoltării unor proiecte culturale și studii geopolitice de impact; acordarea deîndrumare și consultanță pentru analiștii politici locali, pentru managerii și actorii culturali locali, pentru reprezentanții mediului asociativ cultural local, promovarea şi reprezentarea proiectelor culturale și interreligioase locale.

Principalul obiectiv programatic îl reprezintăderularea de programe analitice, academice, culturale, educaționale și științifice care să confere relevanță spațiului dobrogean, la nivel național și în întreg arealul extins al Mării Negre.

Asociația este condusă de Dorin Popescu, ex-diplomat, analist politic, expert în geopolitică, eseist, cadru universitar, în calitate depreședinte (dorrinul@yahoo.com), precum și deFlorin-Cristian Anastasiu, profesor, directorul Colegiului DobrogeanSpiru Haretdin Tulcea, în calitate device-președinte(florinanas@yahoo.com).

Până în prezent (iulie 2017 – decembrie 2018), Asociația a derulat mai multeproiecte geopolitice și culturale în parteneriat cu structuri și instituții locale(Ludi Ovidiani, organizator Inspectoratul Școlar Județean Constanța;România în sărbătoare, organizator Patriarhia Română - Arhiepiscopia Tomisului (două ediții, dintre care a doua este în curs), Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor, organizator Patriarhia Română - Arhiepiscopia Tomisului - la toate cele trei proiecte menționate, Asociația a avut statutul de partener), precum și proiectul propriuNevoia de poveste a Tomisului. Întoarcerea lui Ovidiu, derulat în 10 unități școlare din județele Constanța și Tulcea.

A editat volumul colectiv omagialRăzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis, autor Dorin Popescu (Editura Ideea Europeană, București, 2017, Colecția Istoria mentalităților, 904 pag.), cu ocazia bimilenarului morții lui Publius Ovidius Naso și a organizat lansarea publică a acestuia la Constanța și Tulcea, precum și în zeci de unități școlare și universitare.

A încheiat peste 30 de acorduri de parteneriat cu instituții culturale centrale și locale, din România și R. Moldova, în vederea derulării deproiecte culturale de relevanță și impact pentru cultura română.

Site-ul Asociației:www.casamariinegre.ro.

În anul 2018, activitățile Asociației s-au desfășurat dupămotto-ul: „2018 - Anul Centenar, anul pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, un analtfelpentru România și Români”.

Principalele evenimente și acțiuni organizate în 2018

6 Ianuarie 2018 : Masa rotundă cu tema Există forme evoluate de viață culturală la Tomis? Este conectată Cetatea tomitană la proiectele culturale majore din România?, în urma căreia participanții au convenit să desemneze Asociația ca instituție civică abilitată cu atribuții de coordonare a următoarelor procese: identificarea unui profil cultural al orașului Constanța și a proiectelor culturale prioritare pentru oraș; elaborarea unui Studiu de consum cultural al orașului Constanța; stabilirea liniilor generale ale viitoarei Strategii culturale a orașului Constanța (Constanța, 16 ianuarie).

: Masa rotundă cu tema Există forme evoluate de viață culturală la Tomis? Este conectată Cetatea tomitană la proiectele culturale majore din România?, 27 ianuarie 2018 : Masa rotundă Internațională cu tema O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră? Semne premonitorii, conflicte și convergențe , cu participarea a 20 de experți din România, R. Moldova și Ucraina (Constanța, 27 ianuarie).

: cu tema , cu participarea a 20 de experți din România, R. Moldova și Ucraina (Constanța, 27 ianuarie). 16 martie 2018: Serata Muzical-Culturală cu tema 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (care a inclus mini-conferința Muzica celestă a Unirii vine de peste Prut , dr. Dorin Popescu și microrecitalul aniversar susținut la pian de către Andreea Bratu, lector universitar doctor al Facultății de Arte, Universitatea "Ovidius" din Constanța; Constanța, 16 martie).

cu tema (care a inclus mini-conferința , dr. Dorin Popescu și microrecitalul aniversar susținut la pian de către Andreea Bratu, lector universitar doctor al Facultății de Arte, Universitatea "Ovidius" din Constanța; Constanța, 16 martie). 24 Mai 2018 : Masa rotundă internațională Limba Română este patria mea! (Tulcea, 24 mai a.c.), cu participarea experților în strategii lingvistice din România, Ucraina, R. Moldova și a unor oficiali precum ES dr. Emil Rapcea, consulul general al României la Odessa, Lucian Furdui, prefectul județului Tulcea etc. Co-organizator al evenimentului: Colegiul DobrogeanSpiru Haretdin Tulcea.

: (Tulcea, 24 mai a.c.), cu participarea experților în strategii lingvistice din România, Ucraina, R. Moldova și a unor oficiali precum ES dr. Emil Rapcea, consulul general al României la Odessa, Lucian Furdui, prefectul județului Tulcea etc. Co-organizator al evenimentului: Colegiul DobrogeanSpiru Haretdin Tulcea. 7 iulie 2018 : Asociația a organizat, în calitate de partener, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural-Educațional și Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța, în cadrul Programului „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, derulat în comun de către instituțiile menționate, Simpozionul Internațional “Destine frânte pentru Țară în vatra istorică românească”, la care au participat istorici și personalități ale vieții spirituale din România, Republica Moldova și Ucraina (nordul Bucovinei) - Mănăstirea Dervent. Evenimentul a fost dedicat deopotrivă Centenarului Marii Uniri și aniversării a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România.

: Asociația a organizat, în calitate de partener, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural-Educațional și Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța, în cadrul Programului „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, derulat în comun de către instituțiile menționate, la care au participat istorici și personalități ale vieții spirituale din România, Republica Moldova și Ucraina (nordul Bucovinei) - Mănăstirea Dervent. Evenimentul a fost dedicat deopotrivă Centenarului Marii Uniri și aniversării a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România. Iulie-august 2018: Asociația a organizat stagii de practică pentru studenții de la specializarea Relații internaționale.

Asociația a organizat 13 august 2018 : Masa rotundă informală Ferstre deschisela Casa Mării N egre / dezertează Tomisul din arhitectura Centenară? (13 august 2018). Sub acest titlu, AsociațiaCasa Mării Negre / Black Sea Houseva organiza și găzdui periodic discuții de lucru ale elitei locale privind proiectele culturale și identitare care pot contribui la facilitarea reconectării Tomisului și Dobrogei la geografia culturală de top a României. Invitații sunt prietenii culturii din Dobrogea, precum și prietenii și partenerii Asociației. Prima ediție a mesei rotundeFerestre deschise la Casa Mării Negre(13 august 2018) a propus teme grupate sub genericulDezertează Tomisul din arhitectura Centenară?Principalele teme ale ediției princeps:Tomisul – teritoriu interzis proiectelor de amplitudine privind Centenarul Marii Uniri și aniversarea simbolică a 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România?Discuții privind celebrarea, în Dobrogea, a celor două teme majore pentru identitatea românească;De la evenimente la viziune. Quo Vadis, Tomis?Discuții privind stadiul de etapă al demersurilor privind elaborarea strategiei culturale a orașului Constanța;Nori geopolitici deasupra Dobrogei.Discuții privind noile arhitecturi geopolitice în curs de constituire în proximitatea Dobrogei; Raport public al activităților desfășurate, în cooperare cu partenerii, în primul semestru al anului 2018, de către AsociațiaCasa Mării Negre / Black Sea HouseConstanța.

: (13 august 2018). Sub acest titlu, AsociațiaCasa Mării Negre / Black Sea Houseva organiza și găzdui periodic discuții de lucru ale elitei locale privind proiectele culturale și identitare care pot contribui la facilitarea reconectării Tomisului și Dobrogei la geografia culturală de top a României. Invitații sunt prietenii culturii din Dobrogea, precum și prietenii și partenerii Asociației. Prima ediție a mesei rotundeFerestre deschise la Casa Mării Negre(13 august 2018) a propus teme grupate sub genericulDezertează Tomisul din arhitectura Centenară?Principalele teme ale ediției princeps:Tomisul – teritoriu interzis proiectelor de amplitudine privind Centenarul Marii Uniri și aniversarea simbolică a 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România?Discuții privind celebrarea, în Dobrogea, a celor două teme majore pentru identitatea românească;De la evenimente la viziune. Quo Vadis, Tomis?Discuții privind stadiul de etapă al demersurilor privind elaborarea strategiei culturale a orașului Constanța;Nori geopolitici deasupra Dobrogei.Discuții privind noile arhitecturi geopolitice în curs de constituire în proximitatea Dobrogei; Raport public al activităților desfășurate, în cooperare cu partenerii, în primul semestru al anului 2018, de către AsociațiaCasa Mării Negre / Black Sea HouseConstanța. 20 octombrie 2018 : Asociația a organizat, în calitate de partener, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului - Departamentul Cultural-Educațional și Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța, în cadrul Programului „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, derulat în comun de către instituțiile menționate, Simpozionul “Clerici din Dobrogea în perioada 1916-1919” ( Mănăstirea Dervent, 20 octombrie 2018). Evenimentul a fost dedicat deopotrivă Centenarului Marii Uniri și aniversării a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România.

: Asociația a organizat, în calitate de partener, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului - Departamentul Cultural-Educațional și Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța, în cadrul Programului „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, derulat în comun de către instituțiile menționate, Mănăstirea Dervent, 20 octombrie 2018). Evenimentul a fost dedicat deopotrivă Centenarului Marii Uniri și aniversării a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România. 2 noiembrie 2018 : În colaborare cu Grupul de reflecție și analiză internațională CITADEL din UniversitateaBabeş-Bolyai(coordonator al Grupului: Valentin Naumescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Studii Europene a UniversitățiiBabeş-Bolyaidin Cluj-Napoca), Asociația a organizat o Masă rotundă cu tema România și regiunea Mării Negre. Întâlnirea Europei Centrale cu Rusia, Balcanii, Caucazul de Sud și Orientul Mijlociu (Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene a UniversitățiiBabeş-Bolyaidin Cluj-Napoca, 2 noiembrie 2018).

: În colaborare cu Grupul de reflecție și analiză internațională CITADEL din UniversitateaBabeş-Bolyai(coordonator al Grupului: Valentin Naumescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Studii Europene a UniversitățiiBabeş-Bolyaidin Cluj-Napoca), Asociația a organizat o (Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene a UniversitățiiBabeş-Bolyaidin Cluj-Napoca, 2 noiembrie 2018). 17 noiembrie 2018:Masa rotundă internaționalăMarea Neagră - un lac geopolitic al lebedelor? Lebede albe și lebede negre la linia orizontului, Hotel Ibis, Constanța, cu participarea a 12 experți în domeniul geopolitic din România (București, Constanța, Cluj-Napoca), Turcia (Istanbul), Ucraina (Kiev și Cernăuți).

Principalele evenimente organizate de Asociație în colaborare cu parteneri

-Proiectul școlar-educațional integrat „România în sărbătoare”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, ediția princeps (2017-2018), organizat de către Arhiepiscopia Tomisului (prin Departamentul Cultural-Educațional), Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Constanța și Asociația „Casa Mării Negre/Black Sea House”, Constanța. Proiectul s-a derulat pe parcursul întregului an școlar 2017-2018 și s-a finalizat în iunie 2018. În cadrul proiectului s-au desfășurat peste 20 de acțiuni autonome.

-Proiectul școlar-educațional integrat „România în sărbătoare”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, ediția a doua (în curs de desfășurare), organizat de către Arhiepiscopia Tomisului (prin Departamentul Cultural-Educațional), Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Constanța și Asociația „Casa Mării Negre/Black Sea House”, Constanța. Proiectul se derulează pe parcursul anului școlar 2018-2019. În cadrul proiectului se vor desfășura peste 20 de acțiuni autonome.

-Programul integrat „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, organizat de către Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural-Educațional, Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța și cu AsociațiaCasa Mării Negre / Black Sea HouseConstanța. În cadrul Programului, au fost organizate următoarele evenimente semnificative (Asociația a avut statut de partener în organizarea acestora): Simpozionul „În oglindă cu strămoșii. Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, 21 martie 2018, Sala Magna a Arhiepiscopiei Tomisului, eveniment dedicat împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România; Simpozionul „Dobrogea la ceas aniversar, în anul revenirii la Patria-Mamă și al Centenarului Marii Uniri”, 9 iunie 2018, Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie” din Constanța; Simpozionul Internațional “Destine frânte pentru țară în vatra istorică românească”, Mănăstirea Dervent, 7 iulie 2018; Simpozionul Internațional "Clerici din Dobrogea în perioada 1916-1919", Mănăstirea Dervent, județul Constanța, 20 oct. 2018

-Facilitarea deplasării, în colaborare și parteneriat cu Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina - filiala Constanța, a unei delegații a Colegiului Național Mihai Eminescu din Constanța la Căușeni, R. Moldova, în cadrul parteneriatului acestei unități școlare cu Liceul Mihai Eminescu din Căușeni, martie 2018; facilitarea vizitei de răspuns a delegației Liceului Mihai Eminescu din Căușeni la Constanța, iunie 2018.

-Masa Rotundă InternaționalăLimba Română este Patria mea!,Tulcea, Casa de Cultură, 22 mai 2018.Evenimentul a fost organizat de către Colegiului Dobrogean Spiru Haret Tulcea, în parteneriat cu Asociația și a fost dedicat împlinirii a 135 de ani de existență ai Colegiului Dobrogean Spiru Haret Tulcea – cea mai veche instituție de învățământ liceal din județul Tulcea, Centenarului Marii Uniri și împlinirii a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la Țară.

-Co-organizarea Spectacolului interactiv privind celebrarea Zilei Limbii Române, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Educativ pentru Tineret Jean Constantin Constanța (Constanța, 31 august 2018);în cadrul Spectacolului, președintele Asociației, dr. Dorin Popescu, a susținut o alocuțiune/prezentare cu temaAventurile limbii române, de la Lupoaică și Kogaion la sanctuare moderne - Chișinău, Cernăuți, Alba Iulia).

- Co-organizarea, găzduirea și moderarea primei ediții aForumului Religiilor(proiect al publicațieiZiua de Constanța), cu participarea celor mai înalți ierarhi ai confesiunilor religioase din Dobrogea (Constanța, 22 noiembrie 2018).

Seminarii, conferințe, mese rotunde pe teme geopolitice la care au participat membrii Asociației

Experții Asociației au participat la numeroaseseminarii, conferințe, mese rotunde pe teme geopolitice, desfășurate în perioada 2017-2018 înRomânia, R. Moldova, Ucraina, Turcia, printre care:Balkans and Black Sea Security Forum(New Strategy Center, Divizia de Diplomație Publică a NATO, Constanța, iunie 2017),Securitate și stabilitate la Marea Neagră(Constanța, 2017), Forumul InternaționalIntermarium – de la proiect informaţional la realitate civilizaţională(Cernăuți, Ucraina, noiembrie 2017),Terrorism Studies(DAKAM, Istanbul, aprilie 2018),Atlantic-Black Sea Security Forum 2018: Bracing for the Storm – is United Western Action possible?(Institutul Aspen, German Marshall Fund / GMF / Oficiul București, Divizia de Diplomație Publică a NATO, București, 4-5 iunie 2018); vizită de studiu în Turcia (august 2018); Forumul de afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (București, 17-18 septembrie 2018);Bucharest Security Conference(SNSPA, București, 27-28 septembrie 2018); ConferințaNATO’s presence in the Black Sea region, UniversitateaOvidiusConstanța, 11.10.2018, Constanța; Conferința Națională de Comunicări Științifice „Dunărea și Marea Neagră în spațiul euro-asiatic. Istorie, Relații Politice și Diplomație”, ediția a XXII-a, Muzeul Național al Marinei Române, Constanța, 12-13.10.2018; Simpozionul InternaționalMarea Unire de la Marea Neagră, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța / MINAC, 26-28.10.2018, Forumul Național al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării / SUERD (București, Palatul Parlamentului, 5-6 noiembrie 2018) etc.

Evenimente și activități propuse pentru anul 2019