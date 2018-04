Asociația Elevilor din Constanța, nemulțumită de modul de stabilire a burselor de către Decebal Făgădău

12:30:22 / 20 Martie 2018

culmea tupeului

Culmea tupeului. Dupa ce ca nu au contribuit cu nimic la veniturile acestui oras, mini-poimiine, dupa ce au primit bani din taxele si impozitele noastre, isi vor pune palma in fund si vor pleca in strainatate si chiar vor ramine acolo. La fel si cei care absolva facultati de stat. Vrei sa pleci afara, PLATESTE SCOLARIZAREA, daca ai invatat la stat. ce e porcaria asra? Din banii nostri,dupa ce ca sintem amariti, le trimitem elevi-studenti, gata pregatiti. Banii recuperati ar putea ajuta elevi-studenti care ar ramine in tara si ar sprijini propasirea Romaniei.Asta este acta forma de colonialism practicat de U.E. Daca sintem fraieri si acceptam!