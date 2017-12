Asociaţia Litoral continuă campania de promovare şi dezvoltare a Rivierei Româneşti

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Litoral” înregistrează, din nou, un mare succes în dezvoltarea şi promovarea turismului pe Riviera Românească, prin reuşita atragerii la Constanţa a celui mai mare operator aerian low cost din Europa, şi anume compania Ryanair. Luni, 11 februarie, preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin, a semnat, la Dublin, Contractul cu Compania de marketing a Ryanair, care va promova şi va susţine operarea zborurilor low cost Constanţa - Pisa, cu începere de la 18 aprilie 2008. De asemenea, directorul general al Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” a semnat Contractul care va asigura operarea Ryanair pe acest aeroport. Marţi, delegaţia română, însoţită de jurnalişti italieni şi de vicepreşedintele Michael Cawley, a aterizat pe aeroportul de la Kogălniceanu cu aeronava Boeing 747 care va efectua ruta Constanţa - Pisa, într-un zbor promoţional, menit să sărbătorească încheierea celor două Contracte. Tariful unui bilet pe ruta Constanţa - Pisa porneşte de la 8 euro pentru one way. „Considerăm că am participat, în această formidabilă echipă a Asociaţiei Litoral, la scrierea unei pagini de istorie a Constanţei, care va însemna deschiderea Constanţei către Europa, şi oportunităţi de anvergură pentru turism şi mediul economic - în general - al Constanţei. În acest sens, mulţumim, în mod public, tuturor Membrilor Asociaţiei Litoral pentru implicarea şi susţinerea acestui proiect, şi, în mod special, consilierilor judeţului Constanţa şi preşedintelui Nicuşor Daniel Constantinescu, care au acordat încrederea şi susţinerea financiară necesară reuşitei acestui demers. Totodată, dorim să apreciem efortul şi determinarea noii echipe de conducere a Aeroportului Kogălniceanu (membru al Asociaţiei Litoral), care a contribuit major la reuşita acestui demers. Atragerea companiei Ryanair la Constanţa constituie, împreună cu lansarea liniei de catamaran Odessa - Constanţa - Varna (negocierile au fost finalizate săptămîna trecută, iar linia se va deschide din iunie 2008), noile succese ale Asociaţiei Litoral (parteneriat public-privat lansat în aprilie 2007), care continuă campania de promovare şi dezvoltare a Rivierei Româneşti”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin.