Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice, recunoscută pe plan mondial

Începând cu 1 noiembrie 2010, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) a fost acceptată ca membru cu drept de vot în Alianţa Mondială pentru Hepatită (AMH) - o coaliţie globală cu sediul la Geneva, care reuneşte pacienţi cu afecţiuni hepatice din Europa, America de Nord, America de Sud, Australia şi Asia. „Am aflat că situaţia pacienţilor cu virus hepatitic din România este mai mult decât nemulţumitoare. O prevalenţă crescută a celor cu virus hepatitic B şi C şi accesul limitat la tratament este cel mai rău lucru într-o ţară. Prin urmare, am fost încântat să găsesc aici o organizaţie care oferă speranţă pacienţilor. APAH-RO informează pacienţii despre afecţiunea lor, le intermediază accesul către medici specialişti, organizează conferinţe pentru a construi o legătură între medici şi pacienţi, pentru a îmbunătăţi pe cât posibil situaţia la nivel naţional. Sper ca APAH-RO să fie tot mai mult sprijinită în activitatea ei de pacienţii şi medicii din ţară, precum şi de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. Din poziţia mea, ca reprezentant al unei organizaţii mondiale a celor afectaţi de virusul hepatitic, voi sprijini activitatea viitoare a APAH-RO”, a declarat responsabilul pe Europa în cadrul Alianţei Mondiale pentru Hepatită, Achim Kautz, după participarea la Conferinţa Naţională APAH-RO. La rândul său, preşedintele APAH RO, Marinela Debu, s-a arătat onorată pentru acceptul în Alianţa Mondială pentru Hepatită. „Acest lucru responsabilizează şi mai mult echipa organizaţiei. Vom face mai multe eforturi pentru a ne atinge obiectivele. În primul rând luptăm pentru a-i ajuta pe pacienţii cu hepatită cronică mai ales cu informaţii, tocmai pentru a creşte calitatea vieţii lor. De asemenea, avem datoria morală de a informa cât mai mulţi oameni asupra riscurilor la care sunt expuşi zi de zi, îndemnându-i să se testeze şi, după caz, să se vaccineze împotriva hepatitelor”, a declarat reprezentantul României. Preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), Cezar Irimia, din care face parte şi APAH-RO, salută şi el primirea Asociaţiei din România în Alianţa Mondială pentru Hepatită. “Este o mare realizare. Alianţa Mondială pentru Hepatită are deja experienţa globală în lupta împotriva afecţiunilor hepatice şi poate ajuta foarte mult APAH RO în acţiunile sale”, a precizat Cezar Irimia.

CAZURI CU DUIUMUL. Nu cu mult timp în urmă, specialiştii în domeniul medical atrăgeau atenţia că ţara noastră deţine un loc fruntaş în Europa la totalul cazurilor de hepatită C şi un loc patru ca rată a mortalităţii bolilor hepatice cronice. „Aproape 10% dintre cele 12 milioane de persoane care se presupune că sunt infectate cu virusul hepatitei C, în întreaga Europă, sunt din România”, a anunţat prof. dr. Carmen Dorobăţ, reprezentant al Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

ÎN ROMÂNIA, MORTALITATEA DE CAUZĂ HEPATICĂ ESTE DE TREI ORI MAI MARE FAŢĂ DE MEDIA EUROPEANĂ, RESPECTIV DE 15 DECESE LA 100.000 DE LOCUITORI

„Dorim să tragem un semnal de alarmă. Considerăm că, în lipsa unui program naţional pe hepatite, screeningul afecţiunilor hepatice este încă realizat în prea puţine unităţi sanitare. Situaţia bolnavilor depistaţi este una gravă din cauza lipsei fondurilor”, a declarat Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România. La Constanţa, în luna august, erau în evidenţele medicilor aprox. 100 de bolnavi cu hepatită C şi aprox. 50 cu hepatita B.