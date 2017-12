Asociaţii de proprietari prădate de administrator

23:27:18 / 13 Mai 2014

niste hotii

furnizorii de utilitati ,. respectiv regiile de apa ,.. rece,.. radet termoficare ,. enel,.. plus altele sa facaurgent contracte individuale cu locatarii,.. proprietari, astel banii sa ajunga direct la casieriile furnizorilor de utilitati. astfel se vor emite in mod corect facturi si chitante bani ajungand unde trebuie ,.. legal,.. si nu in buzunarul propriu al administratorilor,. plus cardasia de liota presedintii de asociatii,.. comitete de asociatii,. sefi de scdara si blocuri ,.. parca ar fi in unitate militara sau puscarie,.. m-ai rau totul se intampla ca pe timpul comunistilor,.. asociatii de locatari sau proprietari,. comitete executive care fura bani mana in mana cu presedinti si administratorii de asociatii,.. o rusine si o magarie. niste hotii,.. totii,.. pana nu se vor face contracte individuale de facturare individuala, banii vor ajunge sub diverse smecherii si invartelii tot in buzunarele celor sus mentionati,.. administratori, presedinti si comitetele executive ale asociatiilor de proprietari care de fapt isi rotunjesc veniturile pe seama la fraierii sau m-ai bine zis prostii de platitori,.. locatarii sau proprietari ai respectivelor asociatii,.. NISTE HOTII