Asociațiile de elevi solicită Ministrului Educației respingerea OUG 50/2021

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Timiş (AETM), Asociația Elevilor din Maramureş (AEM), Asociația Elevilor din Bacău (AEBc) cer actualului Ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, să transmită un punct de vedere de respingere asupra OUG 50/2021, sau să își dea demisia de urgență.

Comunicatul de presă al AsociațieiElevilor din Constanța

Luni, 20 iunie a.c., în contextul depunerii moțiunii simple, ministrul educației Sorin Cîmpeanu a declarat în cadrul plenului Camerei Deputaților că tarifele impuse pentru decontarea navetei elevilor de către Ministerul Educației prin OUG 50/2021 sunt deficitare, precum și faptul că își dorește ca tarifele să fie stabilite de către Consiliile Județene și să primească bani de la bugetul de stat în acest sens.

Dorim să amintim faptul că măsurile propuse de către ministrul educației au fost deja implementate prin Legea 226/2020. Acesta, în loc să respecte legea, nu a alocat bani la bugetul de stat pentru transportul gratuit, iar mai apoi a adoptat ordonanța abandonului școlar, implementând niște tarife paralele cu realitatea, tarife pe care astăzi a ajuns să le critice.

Ne aflăm la un an de când Cîmpeanu a pus cruce pe transportul gratuit al elevilor, iar acum acesta are tupeul să vină în plenul Camerei Deputaților și să susțină exact argumentele pe care noi i le-am prezentat în repetate rânduri acum peste un an, la protestele pe care le-am organizat împotriva ordonanței sale.

În contextul în care ministrul Sorin Cîmpeanu susține exact măsurile implementate de Legea nr. 226/2020, precum și critică OUG 50/2021, îi solicităm de urgență să transmită un punct de vedere în favoarea respingerii comisiilor raportoare asupra ordonanței din Senat.

Solicităm respingerea OUG 50/2021 de urgență! Dacă Sorin Cîmpeanu nu este capabil să lase orgoliile și să respingă ordonanța, îi solicităm să își dea demisia și să stopeze distrugerea învățământului!