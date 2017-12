Asociaţiile de magistraţi cer să nu se pună presiune pe judecătorii CCR

Asociaţiile de magistraţi UNJR şi AMR cer tuturor instituţiilor, persoanelor publice, politicienilor şi cetăţenilor să nu facă declaraţii care ar putea fi intrepretate ca presiuni la adresa CCR. Judecătorii solicitătă Guvernului publicarea imediată în Monitorul Oficial a deciziei CCR.

"Solicitam de aceea, din nou, tuturor institutiilor, persoanelor publice si cetatenilor sa dea dovada de responsabilitate si sa se abtina de la acte si declaratii care ar putea fi interpretate ca presiuni asupra Curtii Constitutionale, facute cu scopul de a o determina sa pronunte o anumita solutie in cauza cu care este învestita. Nu in ultimul rand, facem un apel public catre Guvernul Grindeanu sa ofere garantii exprese ca va asigura publicarea imediata in Monitorul Oficial a motivarii deciziei CCR, indiferent de continutul acesteia", transmit AMR şi UNJR.

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor din România susţin că "începe să se repete scenariul de anul trecut, când Curtea Constituţionala a României a fost presată public, insistent şi repetat, să dea anumite decizii cu privire la constituţionalitatea unor dispoziţii penale referitoare la executarea mandatelor de supraveghere tehnică şi la definirea infracţiunii de abuz în serviciu".