Asociaţiile de proprietari, ignorate de guvernanţi

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, sâmbătă, conferinţa judeţeană a Uniunii Asociaţiilor de Proprietari din Constanţa (UAPC), în cadrul căreia a fost discutată activitatea din 2011 a organizaţiei. Printre principalele probleme cu care reprezentanţii organizaţiei s-au confruntat se numără şi pierderea sediului în care funcţionau, situat pe bulevardul Tomis. „Sediul era închiriat de la RAEDPP Constanţa. Din păcate, apariţia unui moştenitor care a revendicat spaţiul respectiv ne-a pus pe drumuri. În aceste condiţii, nu am avut de ales şi am fost nevoiţi să achiziţionăm un apartament în care să ne desfăşurăm activitatea. Noul sediu este situat în Piaţa Griviţei, pe strada Jupiter, nr. 11”, a declarat preşedintele UAPC, Marcel Dragu. El a adăugat că, achiziţia noului sediu a afectat serios bugetul Uniunii, în condiţiile în care, din 1.350 de asociaţii de proprietari/locatari de la nivelul municipiului Constanţa, doar 661 sunt înscrise în UAPC, iar din acestea doar 242 şi-au achitat cotizaţiile. „Singurul venit al Uniunii îl reprezintă acea cotizaţie lunară plătită de membrii noştrii, de 50 de bani per apartament”, a mai spus Dragu. Potrivit statutului UAPC, membrii care nu şi-au mai plătit cotizaţiile de doi ani sunt în pericol de-a fi excluşi din organizaţie. De asemenea, în cadrul conferinţei judeţene, preşedintele UAPC a menţionat faptul că, pe masa Guvernului este depus, încă din martie 2011, dosarul prin care reprezentanţii Uniunii solicită statutul de organizaţie nonguvernamentală (ONG de utilitate publică). „Prin acest statut, obţinem, în primul rând, recunoaşterea morală a UAPC. În al doilea rând, toate ONG-urile de utilitate publică primesc subvenţii de la bugetul de stat, iar, pe baza acestui statut, Consiliul Local Constanţa ne-ar putea scuti de plata impozitului. Iniţiativa noastră a început din 2003. Avem la dosar inclusiv scrisori din partea primarului Constanţei, Radu Mazăre şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, prin care ni se recunoaşte calitatea de ONG de utilitate publică”, a spus Dragu. Cu toate acestea, răspunsul Guvernului întârzie să apară.