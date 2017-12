Asociaţiile din turism cer ca 2 mai să fie declarată zi liberă

20:23:17 / 21 Martie 2014

Ziua tineretului

Pana in 1989 ziua de 2 mai era zi libera si sarbatorita de intreg tineretul republicei socialiste romane., Tradatorii au desfiintato Domniile voastre o vor refacuta ,. Sunt deacord insa pana in 89 lucrau in economia romaniei peste 3,5 milioane de tineri .Astazi din nefericire Romania a devenit colonie americana ,fara economie iar tineretul este fugarit peste hotare,. SE pune intrebarea pentru cine se mai poate decreta ziua de 2 mai ca zi a tineretului ?? DOAR PENTRU LICEENI SI STUDENTI,. Vad ca numai BEIZADELELE si FECIORII DE BANI GATA vor 2 mai zi libera ,. Sa va fie rusine ca nu asa sa iest in strada in 89, cand sa cerut libertate si trai fericit pentru toti romanii.,