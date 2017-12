ASP Constanţa îi ameninţă cu un proces pe părinţii unui copil mort în drum spre spital

Părinţii copilului care a murit în luna ianuarie a acestui an într-o ambulanţă, în drum spre Spitalul Judeţean Constanţa, sînt nemulţumiţi de modul în care sînt trataţi de reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică Constanţa (ASP). Soţii Liea s-au arătat foarte dezamăgiţi de răspunsul pe care l-au primit de la conducerea ASP Constanţa, după ce au contestat rezultatele anchetei derulate de reprezentanţii instituţiei în cazul morţii fiului lor în vîrstă de cinci ani. “Raportul de constatare pe care l-am primit de la Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici” şi raportul remis de Serviciul de Medicină Legală Constanţa arată că medicul din urgenţa Spitalului Judeţean şi cadrele medicale din ambulanţă se fac vinovate de moartea copilului nostru. Concluziile anchetei efectuate de ASP Constanţa sînt, însă, cu totul altele şi am formulat către ASP Constanţa o adresă prin care solicităm luarea unor măsuri împotriva celor care se fac vinovaţi de moartea băieţelului nostru. În această adresă ne arătam surprinşi de rezultatele anchetei, prin care se stabilea că măsurile medicale şi cele de resuscitare au fost corecte. Noi am considerat că această concluzie este eronată şi subiectivă şi am scris asta în adresa înaintată”, a declarat Traian Liea, tatăl copilului. Răspunsul primit de la reprezentanţii ASP Constanţa i-a lăsat fără cuvinte pe părinţi. În documentul semnat de directorul executiv ASP dr. Marius Enescu şi adjunctul său Tanţa Culeţu, părinţii sînt avertizaţi că, dacă vor continua să-i acuze pe reprezentanţii instituţiei că ar fi efectuat ancheta într-o manieră subiectivă, fără să prezinte probe în acest sens, ar putea fi daţi în judecată pentru calomnie. “Este firesc să ne plîngem de concluziile acestei anchete, pentru că ele contrazic constatările făcute de Institutul “Mina Minovici”, a mai spus Traian Liea. Coşmarul familiei din Costineşti a început în luna ianuarie a acestui an, cînd au mers cu fiul lor, care acuza stări de vomă şi nu putea să înghită, la Spitalul Judeţean Constanţa. „Doctoriţa Siromascenco Nina mi-a consultat băiatul şi i-a prescris mai multe medicamente, pentru că ar fi avut roşu în gît, după care am plecat liniştită acasă. După doar cîteva ore, am solicitat intervenţia unei ambulanţe, deoarece băieţelul meu horcăia, se învineţise la faţă şi vomita încontinuu. În ambulanţă, copilul a căzut cu faţa în jos, pe targă, iar dr. Vasilica Bărbulescu nu a făcut nimic altceva decît să-i pună pe faţă o mască de oxigen şi să-i facă o injecţie în fund, şi nu intravenos, aşa cum ar fi trebuit. Am întrebat la un moment dat dacă băiatul mai trăieşte, iar medicul a ridicat din umeri în semn că nu ştie”, a declarat Mariana Liea, mama băieţelului. Părinţii spun că fiul lor, care era autist, nu reuşise în cinci ani de zile să rostească nici măcar un cuvînt. Cu două săptămîni înainte de tragicul eveniment, spun ei, în urma administrării unui tratament de specialitate, Silviu Nicolae Liea începuse să facă progrese, ba chiar reuşise să rostească unele cuvinte. După moartea copilului, părinţii au depus plîngeri la Poliţia Costineşti, Colegiul Medicilor şi la Parchet, acuzîndu-i pe medicii care le-au tratat fiul că, prin greşelile lor, se fac vinovaţi de moartea acestuia.