O inedită expoziţie de fotografie care a surprins ţinuturile dobrogene în cele mai variate ipostaze, de la peisajele marine sau citadine, la cetăţile antice ori clădirile de referinţă ale spaţiului cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, a fost vernisată, marţi seară, la sediul Institutului Cultural Român (ICR) „Dimitrie Cantemir\" din Istanbul. Intitulat „Aspecte multiculturale ale Dobrogei în fotografia artistică”, evenimentul expoziţional a fost organizat de ICR Istanbul, în colaborare cu Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanţa.

PARTICIPANŢI Expoziţia este urmarea unui curs de fotografie organizat de Centrul Cultural Turc, sub coordonarea conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu din cadrul Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”, aceasta fiind, totodată, şi curatoarea expoziţiei. Fotografiile au fost realizate în diferite zone ale Dobrogei de către participanţii la curs, împreună cu studenţi şi absolvenţi ai Universităţii „Ovidius” din Constanţa: Mihnea Cernat, Mihaela Roca, Alexandrina Macarov, Iuliana Mara, Laura Ungureanu, Taner Dervis, Florin Ciorănescu, Gevria Suliman, Gheorghe Caruţiu, Cosmina Bucur, Mihai Sebastian Roca, Atena Marina Macarov, Aurelia Mihale, Dragoş Turda, Simona-Alina Bogatekin, Aureliu Târnoveanu şi Ingy Saban.

PUBLIC NUMEROS La vernisaj a participat un public numeros: personalităţi culturale, artişti şi invitaţi din România şi Turcia, pasionaţi de artă fotografică, turişti - în mare parte englezi şi francezi - aflaţi la Istanbul. De asemenea, gazde ale manifestării au fost directorul ICR Istanbul, Silvana Rachieru şi directorul Centrului Cultural Turc Yunus Emre din Constanţa, Hasim Koc.

INTERES PENTRU VIZITAREA PITORESCULUI ŢINUT Potrivit curatorului expoziţiei, conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, manifestarea s-a bucurat de mare succes, cei implicaţi în proiect fiind felicitaţi de vizitatori. Încântaţi de varietatea şi ineditul peisajelor dobrogene surprinse în cele peste 70 de fotografii expuse, mulţi dintre cei prezenţi şi-au manifestat interesul pentru Dobrogea şi dorinţa de a o vizita cât mai curând. Conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu a răspuns întrebărilor oaspeţilor, unii dintre ei mărturisind că află pentru prima oară despre Dobrogea şi recunoscând că nu îşi imaginau că acest ţinut românesc poate fi atât de ofertant din punct de vedere turistic. Expoziţia a avut o componentă dinamică şi una meditativă, imaginile expuse punând accentul pe aspectele multiculturale ale pitorescului ţinut: moscheile dobrogene din Constanţa, Babadag sau Mangalia, cetăţile antice greceşti şi romane, zona peninsulară, peisajele marine ori diferitele momente ale zilei surprinse la malul mării.

Directorul ICR Istanbul, Silvana Rachieru, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”: „Cu multă bucurie am găzduit, marţi, vernisajul expoziţiei de fotografie intitulat „Aspecte multiculturale ale Dobrogei în fotografia artistică”, un proiect coordonat de Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanţa. A fost prima dată când am colaborat cu colegii noştri din Constanţa şi sperăm că acest eveniment va deschide, practic, uşa către colaborări viitoare, mai ales că există un protocol de colaborare semnat între ICR şi Centrul Cultural Turc. Prima întâlnire legată de Dobrogea a fost un subiect de bun augur. Am avut bucuria să avem oaspeţi atât din România, cât şi din Istanbul, un public interesat de acest subiect şi, din punctul meu de vedere, evenimentul se anunţă deja un succes. Aşteptăm vizitatori până la sfârşitul lunii, la sediul ICR din Istanbul”.

Expoziţia deschisă, până pe 28 septembrie, la sediul ICR „Dimitrie Cantemir\" din Istanbul, va fi itinerată şi la Constanţa, în perioada următoare.