Astăzi aflăm de unde luăm „rable“!

Sesiunea pentru depunerea şi validarea dosarelor producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de autovehicule care doresc să se înscrie în Programul „Rabla” din acest an debutează astăzi, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit instituţiei, condiţiile de participare la Programul „Rabla 2014”, precum şi documentele pe care trebuie să le depună producătorii şi dealerii auto pot fi găsite în Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat pe site-ul AFM, (www.afm.ro), la secţiunea aferentă Programului. Pentru ediţia din acest an, vor fi alocate 20.000 de tichete valorice, dintre care 17.000 pentru persoane fizice, iar restul - pentru pentru persoane juridice şi instituţii publice. Bugetul alocat pentru acest an este de 140 de milioane de lei. Termenul-limită de depunere a dosarelor de validare este 28 martie 2014. Lista producătorilor, importatorilor de autoturisme şi distribuitorilor autorizaţi să participe în acest an la Programul „Rabla”, precum şi cea a operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz vor fi publicate pe site-ul Fondului pentru Mediu. La finele săptămânii trecute, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, a declarat că Programul „Rabla” va debuta pe 1 aprilie, iar specula cu tichete valorice va dispărea odată cu repartizarea electronică a acestora. Potrivit Programului „Rabla”, posesorii de autovehicule cu o vechime mai mare sau egală cu opt ani îşi pot achiziţiona, în 2014, o maşină nouă pe baza unui tichet valoric în sumă de 6.500 de lei, care se va aloca electronic.