Astăzi aflăm ultimele echipe retrogradate din primul eșalon

Ultima etapă a sezonului 2014-2015 din Liga 1 la fotbal va stabili, în această seară, ultimele două formații care vor juca în eșalonul secund, dintre FC Braşov, Gaz Metan Mediaş și Concordia Chiajna, iar mâine seară vom cunoaște și campioana, dintre Steaua și ASA.

Programul partidelor - miercuri: Rapid Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 16.45; Look Plus și Digi Sport 2), U. Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 16.45; Look TV și Digi Sport 3), FC Braşov - Gaz Metan Mediaş (ora 18.45; Look TV și Digi Sport 1), Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti (ora 18.45; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 2); joi: CSMS Iaşi - Steaua Bucureşti (ora 20.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), ASA Tg. Mureş - Oţelul Galaţi (ora 20.00; Look TV, Dolce Sport 2 și Digi Sport 2); vineri: FC Botoşani - FC Viitorul (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); sâmbătă: CS U. Craiova - CFR Cluj (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC Steaua SA 70p, 2. ASA 68p, 3. CFR 57p, 4. Astra 54p, 5. Petrolul 52p, 6. CS U. Craiova 50p, 7. Dinamo 48p, 8. FC Botoşani 46p, 9. Pandurii 42p (golaveraj: 44-42), 10. CSMS Iaşi 42p (29-36), 11. FC Viitorul 42p (40-50), 12. Concordia 38p (36-41), 13. Gaz Metan 38p (29-34), 14. FC Brașov 35p, 15. Rapid 33p, 16. U. Cluj 32p, 17. Oţelul 29p, 18. Ceahlăul 27p.