Astăzi debutează sezonul de croaziere

Ultimii ani au însemnat creşteri importante ale numărului de pasagere, precum şi al turiştilor care au ajuns la Constanţa, pe calea apelor, în Port. Şi acest sezon de croaziere se anunţă a fi la fel de prolific. Dacă anul trecut au sosit 69 de nave de pasageri, în acest an, până în prezent sunt anunţate 74 de escale, iar reprezentanţii Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” (CNAPM) spun că lista este în continuă actualizare. Directorul general al CNAMP, Valeriu Nicolae Ionescu, a susţinut că faţă de anul trecut se estimează o creştere cu circa 15% a numărului de pasageri care vor sosi, în acest sezon, la bordul navelor de croazieră. „În 2013, la terminalul de croaziere al Portului Constanţa au sosit 69 de nave de pasageri, cu 54.616 turişti la bord. Portul Constanţa a devenit deja o destinaţie tradiţională pentru multe dintre companiile de croaziere, acestea revenind, an de an, cu mai multe escale”, a declarat Ionescu.

De exemplu, nava „Costa Deliziosa”, cu o capacitate de aproape 3.000 pasageri, are programate şase escale la Constanţa. Prima vizită va avea loc în 4 mai, iar ultima, pe 18 octombrie. Pasagerul „Thomson Celebration” va face escală de şase ori în acest an în Portul Constanţa, iar „Seabourn Odyssey”, de trei ori. Anul acesta va poposi pentru prima dată la Constanţa nava maritimă „Aida Aura”, care are programate cinci escale. Ea are 203 metri lungime şi o capacitate de 1.700 de pasageri. Şi în acest sezon, va fi disponibilă pentru croaziere cu îmbarcare din Constanţa nava „MSC Orchestra”. Ea este programată să sosească de patru ori în Portul Constanţa, itinerarul de vacanţă al acesteia cuprinzând porturi din Grecia, Turcia şi Italia. Primul pasager care va deschide astăzi sezonul de croaziere este nava fluvială „River Concerto”. Escala în Portul Constanţa va dura trei zile, timp în care cei 160 de turişti vor avea programate excursii. Totodată, prima navă maritimă de pasageri - MSC „Sinfonia” - este programată să vină la Constanţa în 13 aprilie.