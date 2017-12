Astăzi este Ziua Internaţională a Muzeelor

În anul 1977, Consiliul Internaţional al Muzeelor a stabilit ca Ziua Internaţională a Muzeelor să fie sărbătorită pe 18 mai, cu scopul de a recunoaşte rolul acestor instituţii în dezvoltarea societăţii. În această zi, arta, ştiinţa şi istoria sunt celebrate în toată lumea, prin programe speciale. În fiecare an, Ziua Internațională a Muzeelor este sărbătorită în jurul unei anumite teme care vizează promovarea instituţiilor în societate. Aflată la a 34-a aniversare, evenimentul din acest an se desfăşoară sub tema “Museum collections make connections” (Colecțiile muzeelor stabilesc legături). Această temă aminteşte că muzeele sunt instituţii vii, care formează legături între vizitatorii, generaţiile şi culturile din întreaga lume, prin prezentarea artefactelor din vremuri demult trecute şi din ţări diferite. În acest an, preşedintele Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM), Prof. Dr. Hans-Martin Hinz a lansat următorul mesaj: Prin intermediul muzeelor se realizează un important schimb cultural, îmbogățirea culturilor, dezvoltarea şi înțelegerea reciprocă, cooperarea și pacea între popoare. Numărul muzeelor participante la această aniversare creşte în fiecare an.