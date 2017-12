Astăzi sărbătorim Boboteaza

09:57:40 / 06 Ianuarie 2014

Gerul Bobotezei, o amintire!

Nici vremea nu mai e vreme,nici popa popa nici romanul roman.Am oroare de a iesi azi din casa,ma ingrozesc de gandul mizeriei ce am sa vad..ma refer si la cea propriu- zisa mocirla,ceata,umezeala,mirosuri de armasari incinsi dar si cea umana, enoriasi incalziti si duhnind de aburul tuici, care stau si se imbulzesc in curtea bisericii pentru apa sfintita...nici biserica nu reuseste sa ne civilizeze.Primarul isi scoate fata ponosita si de aceasta data sa dea premii in lei celor mai frumosi cai...pfff..doamne sa vezi ce de baligar pe trotuare si privitori taietori de frunze la caini...ce credeti ca se aude acum in boxe.muzica greceasca..Opa ni na nai...,,doamne iarta-i ca nu stiu ce fac''[Mihail Kogalniceanu judetul Constanta