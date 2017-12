Astăzi se blochează traficul în Mamaia

05:29:31 / 13 Mai 2014

Maia aziam

Profitand de frumoasa zi de duminica am fost la o promenada in Mamaia in zona Cazino-Rex. Ce am vazut m-a deranjat si durut> Santiere in lucru,dezordine,moloz,nisip si tot ce te determina sa nu mai vii ca turist,sau daca ai gresit venind sa pleci imediat. Hectarele de iarba verde si multitudinea de pomi din zona Cazino si Rex sunt disparute sau in curs de distrugere. Mamaia de azi nu mai este Mamaia mea,ea este probabil a turistilor de sfarsit de saptamana si care-si petrec cea mai mare parte a timpului in interiorul barurilor sau discotecilor