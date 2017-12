Astăzi, Ziua Internaţională a Somnului

Şi în acest an, în România se marchează Ziua Internaţională a Somnului, zi celebrată astăzi, 16 martie. Peste un milion de români suferă de tulburări ale somnului, din care doar 3.000 sunt diagnosticaţi. Şi veştile nu sunt deloc bune. Numai anul trecut, numărul pacienţilor diagnosticaţi cu afecţiuni ale somnului s-a dublat. Astfel, specialiştii Societăţii Române de Pneumologie (SRP) îşi propun să atragă atenţia şi să crească nivelul de educare asupra tulburărilor de somn, epidemie globală care afectează 45% din populaţia lumii. Precizăm că 13 laboratoare de somnologie, din oraşe ca Bucureşti, Cluj, Timişoara, Târgu Mureş, Sibiu, Hunedoara, Câmpulung-Muscel, dar şi Constanţa, se alătură initiaţivei SRP, organizând manifestări speciale sub sloganul “Ziua Porţilor Deschise”. Şi în 2012, mesajele promovate cu ocazia Zilei Internaţionale a Somnului îşi propun să crească gradul de conştientizare a populaţiei asupra tulburărilor de somn, o epidemie globală care afectează aproape jumătate din populaţia globului, încă ignorată în România, atât de bolnavi, cât şi de instituţiile medicale acreditate. „Deşi numărul românilor care suferă de tulburări ale somnului este în continuare îngrijorător, în 2011 am observat o mai mare atenţie acordată acestui tip de afecţiune. Ponderea persoanelor diagnosticate s-a dublat în 2011 faţă de 2010, ajungând la circa 3.000 de pacienţi pentru care s-au putut lua măsuri de tratament. Acest lucru nu poate decât să ne bucure şi să ne convingă că toate eforturile depuse de SRP până în prezent merită continuate şi aprofundate. Este foarte important ca toţi cei care se confruntă cu tulburări ale somnului să conştientizeze că acestea pot fi prevenite sau tratate. În acelaşi timp, este vital ca factorii de decizie din sistemul de sănătate românesc să recunoască somnologia ca specialitate şi să înceapă să investească atenţie şi resurse în dezvoltarea acestei arii atât de importante a sănătăţii”, a declarat preşedintele SRP, prof. univ. dr. Florin Mihălţan.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Somnului, în 13 laboratoare de somnologie din ţară vor fi organizate marţi, 20 martie, manifestări dedicate informării practice a populaţiei în privinţa Sindromului de Apnee în Somn şi ventilaţiei neinvazive, subiecte cu un grad important de actualitate în lumea publică şi medicală. La Constanţa sunt patru asemenea laboratoare, unul fiind la Spitalul de Pneumoftiziologie din Palazu Mare. Toate laboratoarele sunt dotate cu un somnograf pentru diagnosticul Sindromului de Apnee în Somn de tip obstructiv, central şi mixt şi AutoCPAP, un aparat pentru presiune continuă pozitivă, care, prin intermediul unei măşti speciale împinge aerul şi ţine deschise căile respiratorii superioare, corectându-se apneea şi implicit sforăitul. Apneea obstructivă în somn (SAS) este o afecţiune a aparatului respirator caracterizată prin pauze respiratorii de cel puţin 10 secunde, repetate şi frecvente în timpul somnului. Se manifestă prin somnolenţă excesivă în timpul zilei, tulburări de memorie şi concentrare, depresie, oboseală cronică şi reducerea vigilenţei. Riscurile sociale şi medicale asociate cu apneea obstructivă în somn netratată sunt accidentele rutiere, accidentele profesionale şi/sau casnice, moarte subită în somn, hipoventilaţie diurnă, hipertensiune pulmonară, hipertensiune arterială sistemică sau cord pulmonar cronic.