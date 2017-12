Aşteaptă să fie adoptaţi!

Atleta Maricica Puica a găsit, la kilometrul 42, pe autostrada Bucureşti-Piteşti, patru pui de câine ce se aflau în pericol de a fi omorâţi de maşinile din trafic. Maricica Puica are deja patru câini mari în casă şi nu mai poate adopta alţii, motiv pentru care cei patru pui găsiţi îşi caută un stăpân. Căţeii, în aşteptarea unui om cu suflet mare, stau, provizoriu, în grija unor muncitori, la marginea unui şantier în Bucureşti. Însă, în acea zonă mai sunt şi alţi câini care îşi revendică teritoriul. Cei patru pui, fiind mici, au toate şansele să fie izgoniţi de câinii mari. În plus, şantierul va fi dezafectat în curând. Câinii au aproximativ trei luni, sunt sănătoşi şi jucăuşi. Sunt câini de pază de curte şi vor creşte până la aproximativ 15-20 de kilograme. “Sunt trei fetiţe şi un băiat. Promitem (şi ne ţinem de cuvânt) că vom asigura castrarea la şase luni şi vaccinurile necesare până la un an. Câinii au făcut deja primul vaccin, iar peste câteva zile urmează şi al doilea”, se precizeză într-o scrisoare primită pe adresa de contact a redacţiei “Telegraf” de către Monica Davidescu. Puii sunt deparazitaţi, au carnete de sănătate şi sunt pregătiţi să plece spre familia adoptivă, fie în ţară, fie peste hotare. “Au nevoie de o curte pe care să o păzească, un coteţ cald unde să se adăpostească de intemperiile vremii, mâncare, apă şi multă iubire”, spune Monica Davidescu în scrisoare. Persoanele care sunt interesate să adopte un pui de câine pot obţine mai multe informaţii apelând numărul de telefon: 0722.721.099.