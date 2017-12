„Aşteptăm 50.000 de turişti din Turcia în acest an“

Cetăţenii turci care vor să vină în vacanţă în România vor primi viza de scurtă şedere în maximum 48 de ore, iar autorităţile se aşteaptă ca în acest an să vină în city break-uri, la distracţie în cluburi, la ski şi cazinouri peste 50.000 de turişti turci, cu 50% mai mulţi decât anul trecut. Documentaţia depusă pentru obţinerea vizei rămâne neschimbată. "Până acum vizele se obţineau greu, în aproximativ o lună, şi se făcea o selecţie foarte strictă. Acum, cetăţenii turci trebuie să meargă la consulat cu rezervarea la hotelul din România, cu biletul de călătorie şi asigurarea medicală şi să demonstreze că au pentru vizita în România 50 de euro pe zi", a declarat Mirela Matichescu, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), care a fost prezentă la târgul de turism EMITT - East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition, desfăşurat în perioada 30 ianuarie - 2 februarie, la Istanbul. Ea a adăugat că turiştii turci sunt interesaţi în România de distracţie în cluburi, city break-uri, cazinouri şi ski. "Vrem să începem şi o campanie de promovare pe piaţa turcă, o piaţă în care imaginea României nu este şifonată. Ne aşteptăm ca, în acest an, peste 50.000 de turişti turci să vină în România", a mai spus Matichescu. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, anul trecut au venit în România 38.000 de turci. Oficialul ANT crede că litoralul, staţiunile montane, precum şi marile oraşe din România reprezintă destinaţii accesibile pentru turiştii turci, mai ales în contextul facilităţilor existente acum din punct de vedere al transportului aerian. Ea se referă la introducerea, de anul trecut, a zborurilor directe de pe Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“ din Constanţa spre Istanbul, pe lângă cele operate deja pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“ din Bucureşti. "Am stat de vorbă cu reprezentanţi ai industriei de profil din Turcia şi, din punctul lor de vedere, cea mai mare problemă pentru turiştii turci era obţinerea vizelor de călătorie. Prin urmare, am ridicat această problemă reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi, cu sprijinul acestora, am obţinut urgentarea procedurilor de acordare a vizelor pentru cetăţenii turci", a mai spus Matichescu. Potrivit statisticilor citate de ANT, piaţa turistică turcă a explodat în ultimii ani. Conform datelor, până la sfârşitul lunii octombrie 2013 s-au înregistrat aproape 11 milioane de turişti turci care au călătorit în afara graniţelor propriei ţări. Datele referitoare la anul 2013 sunt în creştere cu peste 6% raportat la aceeaşi perioadă a anului precedent.