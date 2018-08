„Aşteptăm un răspuns, domnule procuror general Lazăr, însoţit de demisie“

Judecătorul Gabriela Baltag, membru CSM, spune că societatea trebuie să afle adevărul privind protocolul din 2016 şi îi cere lui Augustin Lazăr lămuriri însoţite de o demisie, declaraţiile fiind acordate jurnalistei Sorina Matei.Baltag reproşează şi că Lazăr a omis să amintească de protocol în plen.

„Citind recentul protocol încheiat între PÎCCJ şi SRI, devoalat publicului nu datorită unui impuls de sinceritate, pot să-mi imaginez cu uşurinţă cum arătau practicile de anchetă ale fostei Securităţii, înainte de anul 1989. Nu există nicio diferenţă între prevederile statuate legislativ sau obiceiurile ,,încetăţenite”, valorificate anterior, în procedurile judiciare, identificabile în multiplele documente, mărturii ale unui timp de care speram să nu mai auzim niciodată şi de acele ,,dezlegări” asumate în prezent prin intermediul unor uzanţe, cu nume pretenţios, acela de protocoale, menite să eludeze garanţiile constituţionale, principiile şi libertăţile fundamentale la care facem trimitere de fiecare dată când amintim România între ţările cu o democraţie consolidată”, se arată în mesajul judecătorului Gabriela Baltag pentru Sorina Matei, pe care jurnalista l-a postat pe Facebook.

Membrul CSM a mai subliniat că este încrezătoare că măcar procurorul general Augustin Lazăr, unul dintre semnatarii documentului, va oferi public explicaţii privind „omisiunea” de a aminti de acest protocol în şedinţele de plen atunci când a izbucnit scandalul protocoalelor.

„Sper că doar emoţiile şedinţelor de plen l-au determinat să uite a ne confirma că a semnat unul dintre ele (protocolul cu SRI), deşi vehemenţa negărilor din acele zile, atitudine ce poate fi uşor verificată prin parcurgerea şedinţelor de plen ale Consiliului Superior al Magistraturii, mă determină să am serioase îndoieli! Privind retrospectiv, mă gândesc că era mai confortabil pentru unii dintre noi dar mai ales pentru cetăţenii acestei ţări, dacă măcar o parte din declaraţiile noastre, apreciate drept manifeste de credinţă, loialitate şi profesionalism, am fi obligaţi să le facem cu mâna pe Biblie, asumate nu doar moral dar şi pe o altă dimensiune. Am fi ocoliţi poate de surprize de genul celor pe care le trăim zilele acestea şi nu numai. (...) Societatea trebuie să afle care este adevărul edictării acestor procedee ,,atipice”, în condiţiile în care avem atâtea acte normative clare, precise! Aşteptăm un răspuns domnule procuror Lazăr, însoţit desigur, şi de o demisie!”, a mai spus judecătorul.

Protocolul încheiat în 2016 între Parchetul General şi SRI a ajuns joi la opinia publică. O variantă nesecretă care este publicată pe site-ul Ministerului Public şi una secretă, ce a apărut câteva ore mai târziu, pe Facebook-ul lui Darius Vâlcov. Ambele au fost semnate în aceeaşi zi, chiar înainte de alegeri, în decembrie 2016.

Cel nesecret prevede chestiuni tehnice privind condiţiile concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor. Cel secret arăta o strânsă relaţionare între instituţii şi era practic o continuare a protocolului încheiat în anul 2009.