Astmul bronşic, din ce în ce mai frecvent la copii

Conform statisticilor, România se află printre ţările cu cea mai mică prevalenţă a astmului bronşic din Europa, dar specialiştii spun că, de cele mai multe ori, boala este diagnosticată tardiv, adică la trei-cinci ani de la debutul bolii. Pneumoftiziologii susţin că este posbil ca prevalenţa scăzută a bolii, aşa cum o prezintă statisticile, să fie cauzată de diagnosticări neadecvate. Medicii sînt de părere că astmul bronşic este dificil de diagnosticat, deoarece în 30% dintre cazuri, boala apare la copiii sub un an, iar la restul de 70%, la vîrste mai mici de cinci ani. Simptomele nu alarmează părintele, care consideră că strănutul, tusea şi respiraţia dificilă pot fi doar consecinţele fireşti ale unei răceli. Mai mult, copilul nu sesizează singur diversele dificultăţi respiratorii, iar forma acută de manifestare, cînd micuţul se sufocă, poate trece neobservată de părinţi. Specialiştii spun că, de multe ori, se confruntă cu o diagnosticare greşită a astmului. Mai mult decît atît, copiii cu astm sînt trataţi pentru viroze, cu antibiotice. Din acest motiv, aceşti copii fac infecţii cu germeni rezistenţi la antibiotice. Mai mult, astmul poate intra în stare latentă pe parcursul adolescenţei. Astmul bronşic este o boală psiho-somatică, pentru că influenţează negativ structura afectivă a copiilor, felul în care ei comunică şi se joacă cu ceilalţi, din cauza restricţiilor pe care boala le impune. Mai mult decît atît, pneumoftiziologii sînt de părere că astmul este cea mai frecventă boală cronică întîlnită la copii, cu un nivel ridicat de mortalitate în majoritatea ţărilor din lume. În ultimii ani, s-a descoperit că factorul genetic are un rol determinant în apariţia bolii. Cauzele astmului sînt diverse, dar un factor determinat îl au alergiile. Toate informaţiile pe care le primesc persoanele care intră în contact cu copilul bolnav (familie, persoane de supraveghere, educatori, profesori, antrenori) au o importanţă majoră în integrarea socială şi dezvoltarea normală a copilului şi tînărului afectat de această boală. Astmul necesită o relaţie de parteneriat permanent între copil, părinte şi medic. În ceea ce priveşte judeţul Constanţa, copiii nu ajung la spitalele de pneumoftiziologie deoarece părinţii apelează de cele mai multe ori la ajutorul medicilor pediatri. “Nu întotdeauna copiii care suferă de astm ajung la Spitalul de Pneumoftiziologie. De multe ori, părinţii se duc la medicii de familie, care îi trimit la pediatrie. Anul acesta, la noi au ajuns doar cinci copii bolnavi de astm bronşic”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dr. Carmen Grigore. Ea a adăugat că în ambulatoriul de specialitate se află, în prezent, în evidenţă, peste 70 de copii.