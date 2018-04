Astra - FC Viitorul, confruntare pentru locul 4 în Liga 1

Liga 1 la fotbal revine în actualitate după meciurile echipei naționale, etapa a 3-a din play-off programând sâmbătă şi duminică seară cele trei întâlniri. Vecine de clasament înaintea partidei de duminică, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), de la Giurgiu, Astra și FC Viitorul, ultimele două campioane ale României, anunță o confruntare interesantă, în condițiile în care cele două echipe par să fi scăpat de „emoțiile” luptei pentru podium. Despărțite de un singur punct în clasament, dar cu Astra având un joc mai puțin disputat, restanța de la Iași, formațiile pregătite de Gheorghe Hagi și Edward Iordănescu vor să ofere un duel spectaculos, fiecare dorind să obțină victoria, pentru a mai spera la o participare în Cupa UEFA în cazul în care CS Universitatea Craiova va câștiga Cupa României.

„Un meci greu, mai ales că este şi în deplasare, unde am avut mereu meciuri grele. Sper că va fi un meci cu goluri şi să plecăm cu o victorie de acolo. Şi acest joc şi cel de la Iaşi sunt importante. Mergem să câştigăm fiecare meci, aceasta este mentalitatea noastră. Ţintim cât mai sus, chiar dacă Universitatea Craiova este departe, dar încercăm să ajungem cât mai sus”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Ianis Hagi. Iar atacantul Cristian Gavra se gândeşte şi el la obţinerea celor trei puncte în partida de duminică: „Întâlnim o echipă foarte bună, experimentată. În ultimul meci jucat la ei, în deplasare, ne-au învins. Dar mergem acolo să-i batem. Avem o echipă foarte bună, chiar dacă suntem tineri. Muncim zi de zi la antrenamente, suntem serioşi şi sperăm să ajumgem în Cupele Europene. Noi încercăm pe teren să câştigăm şi mai departe vom vedea”.

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei en titre a României, consideră că Viitorul are capacitatea să lupte pentru victorie, să atace, chiar dacă va juca în deplasare: „Un meci în care abordarea trebuie să fie de a lua cele trei puncte. Ne dorim foarte tare victoria, care este importantă. Mergem să jucăm ofensiv. Din punctul meu de vedere, cred că o să iasă un meci frumos, în care se vor marca goluri. Ştim că întâlnim o echipă bine organizată. Aşteptăm să facem un meci mare”.

Programul partidelor din etapa a 3-a din play-off este următorul - sâmbătă, 31 martie, ora 20.45: CS Universitatea Craiova - CFR Cluj; duminică, 1 aprilie, ora 18.00: Astra Giurgiu - FC VIITORUL, ora 20.45: FCSB - CSM Poli Iaşi.

Meciurile vor fi transmise în direct de Look TV, Look Plus, Digi Sport şi Telekom Sport.

Clasament play-off: 1. CFR Cluj 34p (golaveraj: 3-2), 2. FCSB 32p (3-2), 3. CS U. Craiova 30p (1-0), 4. FC VIITORUL 23p (1-2), 5. Astra Giurgiu 22p (0-1), 6. CSM Poli Iaşi 20p (1-2).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

