Astra - pentru unii ciumă, pentru alții ciumă

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va decide săptămâna viitoare ce face cu falimentul ambulant Astra Asigurări, după ce va analiza raportul administratorului special al asigurătorului, KPMG, care detaliază mersul procesului de redresare (ha, „redresare“!). La mijlocul săptămânii a avut loc a treia etapă a majorării de capital a Astra, însă niciun investitor nu a fost interesat să participe, motiv pentru care KPMG a început să caute alte variante de redresare a companiei - „Nu am identificat nicio variantă fezabilă de redresare care să nu implice majorarea capitalului social“. Dar ce te faci că nimeni nu vrea să dea bani acestei companii? Din necesarul estimat de ASF la 425 milioane lei, Astra nu a reușit să atragă decât... 134.000 lei, în ciuda unor discuții destul de avansate dintre ASF și mai multe fonduri de investiții (în special din China). Recent, șeful ASF, Mișu Negrițoiu, spunea că discuţiile pentru preluarea Astra sunt destul de avansate, existând şanse bune ca problema să fie rezolvată până la finele verii; în cel mai rău caz, Astra ar urma să intre într-un nou plan de redresare, cu un investitor strategic - „Depinde de acționari, dacă vor s-o mărite cu pretenții mari la zestre“. Testele de stres efectuate de ASF în acest an au relevat că Astra, Carpatica, Euroins și EximAsig au un deficit cumulat de capital de 1,6 miliarde lei, potrivit cerințelor Solvency I (încă în vigoare în România). Pe Solvency II (normele mai aspre), situația este dramatică, Astra, Carpatica și Euroins „asigurând“ o groapă de 2,1 miliarde lei. La nivelul întregii piețe românești a asigurărilor, ASF calculează că aceștia acoperă... 3,3% din capitalul minim necesar. Interesant este că, fără Astra, Carpatica și Euroins, rata de acoperire ar urca la 335%!