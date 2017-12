Astra a început cu dreptul play-off-ul

În primul joc disputat în prima etapă din play-off-ul Ligii 1 la fotbal, Astra Giurgiu a învins, sâmbătă seară, pe FC Viitorul, scor 2-0 (V. Găman 35, Alibec 87), și se menține pe primul loc. Clasament play-off: 1. Astra 29p (golaveraj: 2-0), 2. Dinamo 24p (0-0), 3. Pandurii 24p (0-0), 4. FC Viitorul 23p (0-2), 5. FC Steaua 22p (0-0), 6. ASA 19p (0-0). Duminică seară se va desfășura derby-ul Dinamo Bucureşti - FC Steaua Bucureşti, iar luni, de la ora 20.30, este programată partida ASA Tg. Mureş - Pandurii Tg. Jiu.

CS U. CRAIOVA, START ÎN FORȚĂ ÎN PLAY-OUT

În prima etapă din play-out s-au înregistrat următoarele rezultate - vineri: FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 1-0 (Vașvari 72-pen.); sâmbătă: CSMS Iaşi - CFR Cluj 2-0 (Bud 90, Dani Coelho 90); duminică: CS U. Craiova - FC Voluntari 3-0 (A. Ivan 29, 50, Nuno Rocha 68). În meciul de la Craiova, FC Voluntari a avut doi jucători eliminați în prima repriză, Filipov (min. 37) și Alcenat (min. 43). Clasament play-out: 7. CS U. Craiova 19p (3-0), 8. CSMS Iaşi 19p (0-1), 9. CFR 17p (2-0), 10. FC Botoşani 16p (1-0), 11. ACS Poli 13p (0-0), 12. FC Voluntari 12p (0-3), 13. Concordia 9p (0-0), 14. Petrolul 4p (0-1). Luni, de la ora 18.00, va avea loc partida Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.