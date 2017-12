Astra a revenit de la 0-2

Joi seară, la Londra, Astra Giurgiu a încheiat la egalitate, scor 2-2 (E. Valencia 23, Zárate 51 / Fernando Boldrin 71, Ogbonna 82-autogol), în partida cu West Ham United, din prima manșă a turului al treilea preliminar din UEFA Europa League. Potrivit site-ului oficial al grupării giurgiuvene, la partidă au asistat peste 3.000 de români. „Vreau să le mulțumesc românilor. Mi-aș dori să fie peste tot ca la Londra. Eu m-am simțit extraordinar când am auzit un stadion întreg strigând Astra și România”, a declarat antrenorul Marius Șumudică, pentru sursa citată. Din păcate, AS Ardealul Tg. Mureş, vicecampioana României, a pierdut, pe teren propriu, la scor de forfait, 0-3 (Diomandé 24, Hamouma 75, 83), confruntarea cu echipa franceză AS Saint-Etienne.

INCIDENTE LA TIRANA

Celelalte rezultate înregistrate aseară, în UEL: Kairat Almaty - Aberdeen 2-1, IF Elfsborg - Odds BK 2-1, Slovan Liberec - Hapoel Kiryat Shmona 2-1, Apollon Limassol - Qäbälä FK 1-1, Sturm Graz - Rubin Kazan 2-3, PAOK Salonic - Spartak Trnava 1-0, AIK Solna - Atromitos 1-3, SCR Altach - Vitória Guimarães 2-1, FC Krasnodar - Slovan Bratislava 2-0, FC Zürich - Dinamo Minsk 0-1, FC Thun - FC Vaduz 0-0, MŠK Žilina - Vorksla Poltava 2-0, AZ Alkmaar - İstanbul Başakşehir 2-0, Debreceni - Rosenborg 2-3, FK Rabotnicki - Trabzonspor 1-0, Brøndby - Omonia Nicosia 0-0, Standard Liège - FK Željezničar 2-1, Charleroi - Zorya Luhansk 0-2, Girondins Bordeaux - AEK Larnaca 3-0, Athletic Bilbao - İnter Baku 2-0, Hajduk Split - Strømsgodset 2-0, Belenenses - IFK Göteborg 2-1, Sampdoria - Vojvodina Novi Sad 0-4, Wolfsberger - Borussia Dortmund 0-1, Southampton - Vitesse Arnhem 3-0. Întâlnirea FK Kukësi - Legia Varșovia a fost întreruptă în minutul 52, la scorul de 2-1 în favoarea oaspeţilor, după ce atacantul polonez Duda a fost lovit în cap cu o piatră aruncată din tribunele stadionului din Tirana. În plus, între suporterii celor două formații s-au consemnat incidente înaintea meciului. Partidele retur se vor disputa la 6 august.