Astra, la un punct de titlu

07:10:47 / 26 Aprilie 2016

Ce nu inteleg !

In timpul partidei de ieri de la Tg Mures cand se contura victoria oaspetilor au inceput ironiile si sagetile fcsb-iste. Oare de ce ASA nu castiga meciul? De ce nu lupta pe viata si pe moarte ASA? Urmate de insinuari,persiflari precum ca Astra va fi depunctata! Ce nu inteleg eu este de ce FCSB nu se uita in propria ograda si sa vada ca in campionat a fost invinsa de Astra de 3 ori? De ce nu se uita ca in campionat(si in Cupa) din 6 meciuri cu Dinamo nu a castigat macar odata? Dupa infrangerea umilitoare cu 2-0 la Giurgiu au pus capul in pamant...doua zile si apoi au reluat razboiul declaratiilor! Ceeace nu inteleg eu este ca se urmaresc meciurile Astrei in speranta ca se vor impiedica fara ca oamenii din conducerea FCSB sa se intrebe: vor obtine 3 puncte cu Pandurii?