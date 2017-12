Astra, surclasată la Cluj-Napoca

Trei rezultate de egalitate, o victorie a oaspeţilor şi una a gazdelor, nouă goluri înscrise, dintre care şase în meciul de la Cluj-Napoca, dintre CFR şi Astra, este bilanţul de până acum din etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal. Campioana en titre, Astra Giurgiu, a pierdut la scor meciul cu CFR, dar Săpunaru a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 68, la scorul de 2-1 pentru gazde. CFR a marcat de trei ori din penalty, iar cu cele trei puncte obţinute a trecut la punctaj pozitiv în clasament.

Rezultate - vineri: CSMS Politehnica Iaşi - FC Vitorul 0-0; sâmbătă: ASA Tg Mureș - Concordia Chiajna 0-1 (Koenders 78), FC Steaua București - Dinamo București 1-1 (De Amorim 17 / D. Rotariu 11); duminică: FC Voluntari - Pandurii Tg Jiu 0-0, CFR Cluj - Astra Giurgiu 5-1 (Cr. Lopez 12-pen., 63-pen., Tiago Lopes 70, Petrucci 77, 90+3-pen. / D. Niculae 9).

Clasament: 1. Dinamo 11p (golaveraj: 10-4), 2. FC Steaua 10p (7-2), 3. CS U. Craiova 9p (7-4), 4. Pandurii 9p (6-3), 5. Voluntari 7p (9-6), 6. Iași 7p (6-3), 7. FC VIITORUL 7p (6-6), 8. Botoşani 6p (10-7), 9. Gaz Metan 6p (5-6), 10. Concordia 6p (2-7), 11. Astra 4p (6-12), 12. CFR 2p (9-5), 13. ASA -6p (3-11), 14. ACS Poli -14p (3-13). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Luni sunt programate ultimele partide din etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal - ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani, ora 21.00: ACS Poli Timișoara - CS Universitatea Craiova. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.