Astronomii au descoperit o planetă telurică uriașă - o "Godzilla" a planetelor de tipul Terrei - la 560 de ani-lumină de Pământ, care ar putea schimba felul în care oamenii de știință înțeleg originile universului. Această nouă mega-planetă are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Terrei și a fost descoperită de misiunea Kepler, lansată de NASA, au anunțat, ieri, oamenii de știință prezenți la o conferință organizată la Boston de American Astronomical Society. Noua descoperire, denumită "Kepler - 10c", are un diametru de 29.000 de kilometri, adică de 2,3 ori mai mare decât cel al Terrei. "Este Godzilla planetelor de tipul Terrei, dar, spre deosebire de monstrul din film, Kepler-10c are implicații pozitive pentru viață", a declarat Dimitar Sasselov, directorul Harvard Origins of Life Initiative. Planeta este localizată în sistemul planetar Kepler-10, din care mai face parte planeta Kepler-10b. Potrivit oamenilor de știință, sistemul are o vârstă de aproximativ 11 miliarde de ani și s-a format la mai puțin de 3 miliarde de ani după Big Bang.