Atac al piraţilor somalezi asupra unei nave, împiedicat de delfini

Mii de delfini au blocat nave ale piraţilor somalezi în Golful Aden, care încercau să atace o navă comercială chineză, a anunţat China Radio International. Navele comerciale chineze escortate de flota chineză au întîlnit nave ale piraţilor în timp ce navigau prin Golful Aden. Mii de delfini au ieşit la suprafaţă în momentul în care navele piraţilor se îndreptau către navele chineze. Piraţii au fost copleşiţi de numărul mare al delfinilor şi au făcut cale întoarsă. China a înfiinţat, la 26 decembrie, o flotă de escortă de trei nave, după ce Consiliul de Securitate al ONU le-a cerut statelor să patruleze apele somaleze, una dintre cele mai aglomerate rute unde piraţii ameninţă operaţiunile de transport internaţional. Prima flotă a Chinei a escortat 206 nave, inclusiv 29 străine şi a salvat trei nave comerciale străine atacate de piraţi. Circa 20% dintre navele comerciale care trec prin apele somaleze au fost atacate de piraţi în perioada ianuarie - noiembrie 2008, înainte de mobilizarea flotei. În total, şapte nave, chineze sau transportînd bunuri sau avînd la bord membri chinezi ai echipajelor, au fost răpite. Cea de a doua flotă chineză de escortă a navelor a ajuns în Golful Aden luni, pentru a o înlocui pe prima.

Între timp, o navă sub pavilion american a fost atacată de piraţi, fără succes, marţi, cu tiruri de rachetă şi arme automate, dar nava a suferit doar pagube minore, după ce a primit sprijinul marinei americane. Nava Liberty Sun a cerut ajutorul forţelor navale americane, care au mobilizat mai multe persoane pentru a ajuta nava şi echipajul său, a declarat Liberty Maritime Corporation, într-un comunicat, fără a preciza cîte nave militare au fost implicate şi fără a oferi detalii privind operaţiunea de salvare. Liberty Sun, care a plecat din Houston, Texas, avea destinaţia Mombasa, pe coasta kenyană şi transporta ajutoare alimentare. Această tentativă a piraţilor intervine la două zile după eliberarea de către marina militară a căpitanului unui cargobot american, ţinut ostatic timp de cinci zile, pe o barcă de salvare, de către piraţi care îi atacaseră vaporul. Luni, şeful grupului de piraţi promisese să răzbune moartea a trei dintre oamenii săi ucişi în timpul operaţiunii de salvare şi să facă din navele americane o ţintă privilegiată. Piraţii somalezi au capturat, marţi, două cargoboturi - unul libanez, sub pavilion togolez şi un altul grecesc, sub pavilionul statului Saint-Vincent şi Grenadine. Un al treilea vapor, sub pavilion maltez, a dejucat, luni, o tentativă de atac. Cel puţin 18 nave şi aproape 300 de membri de echipaj sînt deţinuţi de diferite grupuri de piraţi somalezi.