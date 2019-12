Atac armat soldat cu morți, într-o biserică din Texas

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi o a treia a fost grav rănită într-un atac armat asupra unei biserici dintr-o suburbie a oraşului Fort Worth, statul Texas, conform informaţiilor oferite de autorităţile locale, care au precizat că atacatorul a fost ucis, transmit agenţiile de presă internaţionale.

"La aproximativ 09:57 ora locală (16:57 GMT), poliţia şi pompierii din White Settlement, localitate aflată la 65 de km vest de Dallas, au fost înştiinţaţi despre focuri de armă la Biserica lui Hristos West Freeway", a declarat pentru AFP Mike Drivdahl, purtătorul de cuvânt al unităţii de pompieri din Forth Worth. "Când au sosit, s-a constatat că s-au tras focuri de armă", a adăugat Drivdahl.



Scena atacului a fost surprinsă într-o înregistrare video, informează dpa.



Nu este clar încă ce a provocat acest incident, dar în înregistrarea video se poate vedea cum un bărbat trage asupra a două persoane şi apoi este împuşcat în timp ce încerca să îşi îndrepte arma spre mulţime.



Slujba de duminică era transmisă în direct pe YouTube. În videoclipul care la scurt timp după producerea incidentului a fost restricţionat se poate vedea cum zeci de participanţi la slujbă se ascund îngroziţi sub scaune, în timp ce mai multe persoane, inclusiv un bărbat ce pare să fie agent de securitate, îşi scot armele ţintindu-l pe atacator.



Trei persoane, printre care atacatorul, au fost spitalizate de urgenţă. "Toţi trei erau într-o stare critică în momentul spitalizării", a precizat Mike Drivdahl.



"Am tratat cinci pacienţi, dintre care trei au fost atinşi de gloanţe", conform informaţiilor furnizate de o purtătoare de cuvânt a serviciului de ambulanţă sosită la faţa locului, Macara Trusty.



"Două persoane au murit, printre care atacatorul", iar "a treia este într-o stare critică" a declarat Trusty.



Incidentul are loc la doi ani după atacul asupra unei alte biserici din Texas, într-una din cele mai teribile ucideri în masă din istoria SUA. Pe 5 noiembrie 2017, Devin Kelley, un tânăr de 26 de ani, a împuşcat mortal 26 de persoane şi a rănit alte 20 într-o biserică baptistă din Sutherland Spring.