Atac dur al lui Berceanu la Băsescu, Udrea şi PMP

Fostul lider PDL Radu Berceanu a vorbit în termeni extrem de duri, într-un interviu acordat ziare.com, despre scena politică actuală şi despre evenimentele care au dus la scindarea PDL. I-a atacat dur atât pe Traian Băsescu, cât şi pe Elena Udrea, care au rupt partidul pentru simplul fapt că formaţiunea nu a executat ordinele prezidenţiale întru alegerea Elenei ca lider suprem câtă vreme Traian se afla la Cotroceni. „Ei, şi? Care-i faza? - ar întreba unii - Au mai fost şi alţii care i-au atacat pe Udrea şi Băsescu. Şi s-au spus lucruri la fel de grave”. Am să-i contrazic. Diferenţa între ce au spus unii şi alţii din afara PDL şi ce spune Berceanu este capitală. Dacă permiteţi o paralelă şi dacă îmi scuză autorii pe care-i voi pomeni alăturarea numelor lor de cocina politică autohtonă, este exact diferenţa dintre descrierile privind societatea japoneză venite de la James Clavell şi Eiji Yoshikawa. În primul caz vorbim despre un european crescut în Australia care prezintă, pe alocuri plin de uimire, viaţa japonezilor din perspectiva unuia străin de cutumele sociale. Cel de-al doilea scriitor prezintă societatea japoneză în profunzime, ca o persoană care a crescut şi a fost educată în spiritul uzanţelor sociale înrădăcinate în cultura țării Soarelui Răsare. A nu se înţelege cumva că s-ar putea confunda vreodată verticalitatea spiritului japonez cu ceea ce se întâmplă şi s-a petrecut în PDL şi în aşchia sărită din el - PMP. În aceste două formaţiuni domneşte o doctrină demnă mai degrabă de regimul lui Hugo Chavez.

ROMÂNIA NU ARE O EVITA PERON Revenim la interviul lui Berceanu, un fost politician la fel de controversat ca şi cei pe care îi critică. Prima ţintă - PMP, partidul care, în ciuda tuturor sacrificiilor lui Băsescu, nu a obţinut decât 6% la europarlamentare, un scor mai mic decât al independentului Mircea Diaconu, şi care, acum, vorbeşte despre reunirea dreptei. Berceanu spune că destructurarea PMP a început din seara europarlamentarelor şi că acesta nu mai contează ca partid, acum având sub 1,5% susţinere electorală. În ce priveşte PMP, fostul lider PDL a fost extrem de virulent: „Cum să ai tupeul, chiar nesimţirea să rupi un partid de pe dreapta şi a doua zi să vorbeşti de unificarea dreptei?”. Despre Udrea, Berceanu spune că „a început să se creadă Evita Peron, dar îi lipsesc tot felul de lucruri. De exemplu, câţiva ani din CV”. Îşi aminteşte şi că, înainte de a se crede Evita Peron, „Udrea stătea, era atentă, tăcută, vroia să vadă ce se întâmplă, să se lipească de cei cu influenţă, să fie utilă, ca mai toţi cei care se duc la un partid şi încearcă să-şi facă un drum. Apoi a început să se creadă ceea ce nu este”.

ECHIPA DE... SACRIFICIU Pe de altă parte, Traian Băsescu este indicat ca fiind o persoană care nu ştie decât să-şi atingă scopurile folosindu-se de oameni, fără a da nimic înapoi. „Băsescu are o problemă cu echipa. Cu definiţia echipei. Consideră că echipa e chestia care îl ajută până la moarte, cu toate mijloacele, ca să ajungă undeva şi să facă ceva. Dar nu şi invers. Reciproca nu există. E comandant de vapor. Şi un comandant de vapor nu are o echipă, ci are subalterni, are echipaje. Aici stă explica?ia anumitor lucruri. Eu îmi aduc aminte cum mergeau lucrurile atunci când făcea parte din echipaj, în perioada Petre Roman. Era un membru de echipaj foarte bun - când stabilea Roman ceva, era primul care executa fără comentarii. Noi mai comentam”. Şi desele trimiteri ale lui Băsescu la fesenişti, atunci când se referă la PDL, au fost taxate: „E o mare ingratitudine să spui asta. Nu-şi mai aduce aminte când a fost la fesenişti să le ceară să îl primească şi pe el să se facă secretar de stat la Transporturi? Dacă şi-ar aduce aminte, ar gândi altfel. Eu sunt foarte mândru că am fost fesenist şi printre primii care au remarcat şi au spus că în FSN erau şi liberali, şi ţărănişti, şi comunişti, şi troţkişti, şi de toate felurile. Cei care au stat pitiţi pe atunci şi au apărut apoi ca ghioceii ca să înhaţe bucatele ar trebui să se gândească de două ori”.

Acesta este, probabil, cel mai virulent atac venit din partea unui fost partener la adresa lui Băsescu şi a Elenei Udrea. Este posibil ca în PDL să existe mai multe persoane care să rezoneze la mesajul lui Berceanu şi să asistăm în perioada următoare la ieşiri similare atât împotriva lui Băsescu, cât şi împotriva PMP şi a Elenei Udrea.

RUPTURĂ PENTRU UDREA Fostul pedelist a criticat şi motivul pentru care Băsescu a rupt PDL - acela că partidul nu a executat ordinele privind alegerea Elenei Udrea. „PMP a luat la alegeri mai puţin decât Mircea Diaconu. Şi încă a luat cât a luat şi s-a crezut că va fi o mare chestie. Mulţi, mai ales frustraţi, au văzut un loc unde să se vâre şi ei. Şi, la primul duş, pleacă toţi. Nu pleacă cei din conducere, care rânjesc din spatele Elenei Udrea pe ecran. Pleacă baza. S-a terminat”. Retras din politică în urmă cu doi ani, Berceanu nici nu se gândeşte să revină; „M-am retras pentru că m-am săturat, am văzut tot. I-am lăsat să facă politică pe cei care cred că ştiu ce trebuie făcut. Nu fac prea bine. Toţi se cred Mesia pe pământ, deşi e vai de mama lor, nu au făcut nimic în viaţa lor. Nu pot să spună măcar atât: eu plecam dimineaţa cu zece gâşte la păscut şi seara veneam cu toate acasă. Unora le şi lipsesc ani din CV în mod misterios (trimitere la Udrea - n.r.). Se fac politicieni băieţi şi fete care constată ce uşor e să ocoleşti plutonul şi să ajungi să îi conduci pe cei cu masterate făcute prin străinătate, dând doar cu clanţa şi cu tupeul. Se duc la televizor şi vorbesc cel mai hotărât despre subiectele pe care le ştiu cel mai puţin”.