Atac împotriva bisericii din Belfast care a găzduit români ameninţati de rasişti

Trei tineri au fost arestaţi marţi, de poliţia nord-irlandeză, după un atac care a vizat, în cursul nopţii de luni spre marţi, biserica din Belfast unde sînt cazate familiile de români ce şi-au părăsit locuinţele după o serie de incidente rasiste şi xenofobe. ”Am venit marţi dimineaţă şi am găsit geamurile sparte. Înăuntru erau pietre şi multe cioburi. Presupun că este opera celor nemulţumiţi de modul în care noi i-am ajutat pe români”, a declarat pastorul Malcolm Morgan. Potrivit acestuia, biserica nu a mai fost atacată niciodată în acest fel, dar a precizat că legătura cu adăpostirea celor 22 de familii de români este o pură speculaţie. ”Ar fi uşor de presupus că a fost cineva care nu a fost mulţumit de acţiunea noastră cu românii, dar sînt doar presupuneri. Toată săptămîna trecută nu am primit decît comentarii pozitive, foarte multe e mail-uri şi localnici care ne-au mulţumit, aşa că am fost foarte surprins azi-dimineaţă”, a precizat acesta, adăugînd că nu regretă ceea ce a făcut pentru imigranţi. Aproximativ 115 români - dintre care 49 copii - şi-au petrecut noaptea în biserică, după care au fost cazaţi temporar în cămine studenţeşti eliberate pe timpul verii, după ce locuinţele lor au fost atacate de un grup de tineri rasişti. Ministrul regional al Dezvoltării Sociale, citat de BBC News online, anunţa marţi dimineaţă că aproximativ 100 dintre românii din Belfast vizaţi de recentele agresiuni rasiste au decis să părăsească Irlanda de Nord şi să revină în România. Margaret Ritchie a declarat că 25 de români deja au plecat, iar alţi 75 vor pleca în curînd.

Poliţia din Belfast a arestat alţi doi adolescenţi în legătură cu recenta campanie de atacuri împotriva unor români care locuiesc în acest oraş, relatează Belfast Telegraph în ediţia electronică. Cei doi tineri, unul în vârstă de 16 ani, iar celălalt în vârstă de 17 ani, au fost reţinuţi marţi dimineaţa în sudul oraşului. Alţi doi adolescenţi, în vârstă de 15 şi, respectiv, 16 ani, au compărut luni în faţa instanţei, în legătură cu această campanie de intimidare, iar un tânăr în vârstă de 21 de ani urma să fie prezentat în faţa instanţei marţi. În acest timp, aproximativ 100 de români, care şi-au părăsit locuinţele în timpul atacurilor, urmează să se întoarcă în România definitiv. Circa 25 dintre ei au plecat deja, iar alţi aproximativ 75 intenţionează să plece cât mai repede posibil, doar 14 hotărând să rămână în noile locuri în care au primit cazare.