Atac la ducesa de Cambridge

Conform unei biografii autorizate a prinţului William, intitulată ”The Man Who Will Be King”, scrisă de jurnalista britanică Penny Junor, Catherine Middleton este descrisă drept o fată serioasă, distantă şi plictisitoare, care nu a fost niciodată plăcută de prietenii soţului său. Cartea în care viitoarea regină a Angliei este descrisă în culori nu prea plăcute a primit acordul prinţului William. Biografia pretinde că atunci că prinţul William a întâlnit-o prima oară pe Kate, aceasta era ”nespălată pe cap, nu era machiată şi purta o pereche de jeanşi rupţi”. Descrierea continuă cu lucruri la fel de puţin flatante din care reiese că ducesa de Cambridge este ”urâtă, anorexică şi oportunistă”. Cartea explică şi de ce prinţului William i-a luat atât de mult să se logodească şi apoi să se însoare, pentru că acesta nu prea credea în monogamie şi rămâne destul de evaziv că va putea rămâne fidel aceleeaşi femei, vreme îndelungată. Însă Kate ţinea atât de mult să intre în familia regală încât are de gând să suporte orice umilinţe şi indiscreţii. Cartea va ajunge pe rafturile librăriilor din Marea Britanie din 4 iunie.

Prinţul William pare să fi moştenit abilităţile de comunicare ale regretatei sale mame, Lady Di. Să sperăm însă că va şti să se protejeze mai bine de indiscreţia mass-media, mai ales că regretata prinţesă Diana obişnuia să facă prea multe dezvăluiri de presă. Cert este că într-un interviu acordat postului de televiziune american ABC, care pregăteşte o emisiune specială dedicată Jubileului de Diamant al reginei Elisabeta, prinţul William şi-a arătat latura sensibilă. Acesta a declarat foarte emoţionat că în ziua nunţii sale a simţit pentru prima dată cât de mult îi lipseşte mama sa. Prinţul William a recunoscut că a fost întristat toată ziua că prinţesa Diana nu i-a fost alături în cea mai importantă zi din viaţă.