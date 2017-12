Atac phishing sub numele Fiscului

Un atac phishing derulat sub numele Ministerului Finanţelor Publice (MFP) a avut loc, în ultimele zile, mai multe persoane primind un e-mail în care erau somaţi să dea datele personale. E-mail-ul semnat MFP, Serviciul de Comunicare şi Relaţii Publice, şef serviciu Cristian Marin, cere destinatarilor codul numeric personal, numărui cardului, data expirării şi codul de securitate, promiţând returnarea unor sume în plus din impozite. Mesajul reprezintă o încercare de phishing, având ataşat şi un link care conduce la o adresă web, http://mfinante.com/refund/, unde numele ministerului este scris greşit. De asemenea, apare şi numele firmei de carduri MasterCard, sugerând că pagina este sigură pentru tranzacţii online folosind cardurile. Aceasta este prima încercare de phishing folosindu-se numele MFP. Finanţele spune că mesajele e-mail care au circulat în zilele de 5 şi 6 octombrie cu privire la eventuale rambursări de impozite de către instituţie nu au fost trimise de minister şi atenţionează persoanele care le-au primit să nu completeze formularul ataşat. MFP face precizarea că domeniul de web al instituţiei este www.mfinante.gov.ro, iar serviciul de comunicare şi relaţii publice, din cadrul Direcţiei de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă, nu are atribuţii în domeniul rambursării de impozite şi taxe.