Atac „reformist” indirect la Vasile Blaga

După Elena Udrea, ieri a venit rândul reformistului Cristian Preda să atace indirect actuala conducere a PDL. Ştiind faptul că Vasile Blaga ţinţeşte spre o apropiere de PNL în vederea reconstrucţiei dreptei, europarlamentarul Cristian Preda consideră că PDL are nevoie urgentă de un candidat la prezidenţialele din 2014 care să fie necruţător cu candidatul USL Crin Antonescu. „Orice vorbă bună despre PNL venită dinspre PDL e o subminare a şanselor de relansare a principalului partid de opoziţie. Nu doar pentru că PNL şi PDL îşi dispută electoratul de centru-dreapta, dar şi pentru că peneliştii au un candidat la prezidenţiale care are şanse mari doar fiindcă e deocamdată singurul care-şi asumă competiţia”, a afirmat Preda. El subliniază că PDL abandonează misiunea opoziţiei prin afirmaţii de genul că nu exclude o alianţă cu PNL sau sugestii că Antonescu ar putea fi candidatul unic al dreptei pentru că democrat liberalii nu au acum un prezidenţiabil. „Lipsa de curaj sau de imaginaţie are un cost foarte mare la urne. PDL are nevoie urgentă de un candidat la prezidenţiale care să fie necruţător cu Antonescu, nu curtenitor şi amabil”, spune eurodeputatul. El consideră că ideea refacerii Alianţei DA este o reverie, deoarece scrutinul prezidenţial din 2014 nu va fi decis de minoritatatea care se auto-identifică de dreapta, cu condiţia ca PSD să nu aibă un candidat propriu. „Dacă PSD va avea un candidat, lucrurile vor arăta, desigur, altfel. Deocamdată, însă, ar trebui să ne confruntăm cu Antonescu, nu să-i întreţinem narcisismul!”, mai spune Cristian Preda. (R.N.)