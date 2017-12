ATAC TERORIST ÎN NEW YORK! Mai multe persoane au murit

8 persoane au murit după ce un individ a intrat cu maşina în trecători. Atacatorul a acţionat în numele ISIS. Alertă de securitate în New York, Manhattan. Opt persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un individ a intrat pe contrasens cu o camionetă închiriată într-o pista de biciclişti, lovind şi trecători. După ce a lovit un autobuz de şcoală, şoferul camionetei a coborât şi a deschis focul la întâmplare. Poliţiştii confirmă că este un act premeditat, posibil terorist.

Autorul atacului din New York soldat cu moartea a opt persoane şi cu rănirea altor 11, uzbekul Sayfullo Habibullaevic Saipov, era căsătorit, avea doi copii, lucra pentru Uber şi locuia în prezent în New Jersey, scrie The Guardian, preluat de News.ro.

Saipov, care a intrat în SUA în 2010, a locuit pe rând în Ohio, Florida şi apoi în Patterson, New Jersey. În maşina atacatorului de la New York a fost găsit un bilet în care afirma că a acţionat în numele ISIS. Biletul a fost găsit în maşina cu care a intrat în mulţime şi era scris în limba engleză.

Dilfuza Iskhakova, care locuieşte în Cincinnati, Ohio, a declarat pentru The Guardian că bărbatul a stat cu ea timp de câtva luni, în urmă cu şase ani, la sosirea din Uzbekistan.

"Părea un băiat amabil, dar nu vorbea prea mult", povesteşte Iskhakova, adăugând că tânărul doar pleca şi venea de la serviciu, el lucrând la un depozit. Iskhakova a mai susţinut că, la momentul la care l-a cunoscut, Saipov depusese cererea pentru obţinerea cărţii verzi, care îi asigura drept de rezidenţă permanentă în SUA.

Preşedintele SUA Donald Trump afirmă, într-o postare pe Twitter, că la New York, se pare că a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave şi demente, dând asigurări că oamenii legii se ocupă de acest caz.

"Se pare că în New York a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave şi demente.(...) Nu în SUA!", scrie Trump, dând asigurări că oamenii legii se ocupă de acest caz.

El a mai afirmat că nu trebuie să se permită ca ISIS să pătrundă în SUA după ce afost înfrânt în Orientul Mihlociu sau în alte zone.

"Nu trebuie să permitem ISIS să revină sau să intre în ţara noastră după ce a fost înfrânt în Orientul Mijlociu sau oriunde altundeva. Destul!", a mai scris Donald Trump.

Poliţiştii new-yorkezi l-au împuşcat în abdomen pe suspect, fiind apoi preluat în custodie, conform declaraţiilor purtătorului de cuvânt al poliţiei americane.