Atac terorist în ziua de Halloween

Orașul unde a început o nouă eră în lupta împotriva terorismului islamic, după atacul regizat de Al Qaeda pe 11 septembrie 2001, care a dus la prăbușirea Turnurilor Gemene, New York, a fost zguduit marți de un atentat soldat cu 8 morți și 11 răniți, survenit chiar în ziua sărbătorii de Halloween. Un jihadist aflat la volanul unei camionete închiriate a intrat în plin într-un grup de bicicliști în Manhattan, apoi s-a izbit de un microbuz școlar și a ieșit din mașină cu două arme în mâini, strigând "Allahu Ahbar!". Norocul a făcut ca în apropiere să se afle un polițist, care l-a împușcat pe atentator în abdomen și l-a imobilizat. Ulterior, acesta a fost transportat la spital, sub pază armată, a fost operat de urgență și medicii au transmis că viața sa nu este pusă în pericol.

Vestea primului atentat petrecut la New York după cel din 2001 a fost primită cu șoc atât de autorități, cât și de locuitorii orașului. "Este o zi extrem de dificilă pentru New York", a declarat primarul Bill de Blasio, sosit la locul atacului, care se află în apropierea memorialului ridicat în amintirea victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001. "Noi știm din septembrie 2001 că suntem o țintă, dar ne vom trăi viețile și nu vom lăsa terorismul să învingă", a adăugat Andrew Cuomo, guvernatorul democrat al statului New York. În schimb, președintele Donald Trump s-a folosit de situația tragică pentru a dispune consolidarea controlului asupra străinilor care doresc să intre pe teritoriul SUA. "E bine să fim corecți politic, dar nu pentru asta. Nu trebuie să-i permitem Statului Islamic să revină sau să intre în țara noastră după ce a fost înfrânt în Orientul Mijlociu și în alte părți. Ajunge!", a scris Trump pe Twitter.

ATACATORUL A VENIT DIN UZBEKISTAN

Polițiștii l-au identificat pe terorist în persoana lui Sayfullo Habibullaevic Saipov, un cetățean uzbec în vârstă de 29 de ani, care a sosit în SUA în 2010 și figurează în arhivele poliției pentru două delicte rutiere. Bărbatul locuia legal în SUA și lucra ca șofer pentru Uber, după cum a confirmat compania într-un comunicat în care s-a declarat îngrozită de cele întâmplate. Saipov a trecut însă testele pe care le efectuează compania în mod obișnuit pentru a afla dacă șoferii săi au antecedente. Conform postului CNN, atacatorul, care are un permis de conducere înregistrat în Florida și, conform adresei de pe actul de identitate, locuiește în New York, în orașul Tampa, ar fi lăsat un bilet în furgonetă în care jura credință Statului Islamic (SI), deși gruparea teroristă încă nu a revendicat atentatul. Moscheea din New Jersey pe care o frecventa Saipov se afla sub supravegherea poliției din New York din 2005.

Printre victime se află și cetățeni străini, cinci argentinieni, care sărbătoreau 30 de ani de la absolvirea studiilor la Institutul Politehnic din New York, și un belgian, aflat în vizită alături de sora și mama sa. Alți trei belgieni au fost răniți grav, dar starea lor nu este critică.