Atac terorist respins de militari la Mihail Kogălniceanu

La baza militară de la Mihail Kogălniceanu a fost organizată, ieri dimineaţă, ceremonia de închidere a exerciţiului multinaţional Black Sea Rotational Force 12 (BSRF 12). În cadrul acestei aplicaţii, timp de şase luni, peste 1.000 de militari români şi 600 din Armenia, Azerbaidjan, Republica Macedonia şi Statele Unite ale Americii s-au antrenat pe teritoriul mai multor state din zona Mării Negre, Balcani şi regiunea Caucazului, printre care şi România. Aflat la a treia ediţie, BSRF 12 a fost condus de Corpul de Infanterie Marină al SUA dislocat în Europa (MARFOREUR) şi a avut drept scop creşterea nivelului de interoperabilitate între militarii naţiunilor participante. Printre activităţile desfăşurate în cadrul exerciţiului se numără activităţile specifice de instruire înaintea dislocării în teatre de operaţii, respectiv executarea misiunilor de patrulare în aria de responsabilitate, modul de reacţie şi acţiune în situaţia intrării într-o ambuscadă şi activităţi de paraşutare de antrenament şi tactice, pe timp de zi şi de noapte, precum şi în condiţii meteo dificile. În cadrul ceremoniei de ieri a fost organizat un exerciţiu în care o grupă formată din militari din toate ţările participante au respins un atac efectuat de insurgenţi asupra unui convoi de transport. Odată ce zona a fost asigurată, evacuarea militarilor răniţi a fost efectuată de un elicopter MEDEVAC al Forţelor Aeriene Române.

MISIUNE ÎNDEPLINITĂ „A fost o oportunitate extraordinară. Am lucrat cu trei brigăzi diferite, Forţele Speciale, Forţele Navale, Forţele Aeriene, am acoperit toate zonele şi am învăţat de la fiecare. Sunt cel mai norocos tip de pe pământ prin simplul fapt că am avut ocazia să conduc această misiune“, a declarat lt. col. Richard Coates, directorul american al exerciţiului BSRF 12. „Pentru noi a fost o experienţă. Am avut de învăţat, dar am şi împărtăşit din experienţa noastră şi sunt convins că tot ce am acumulat pe parcursul celor şase luni ne va folosi în misiunile viitoare“, a adăugat directorul român al BSRF, col. Gheorghe Zidaru.

ACASĂ DUPĂ 12 ANI Pentru un militar american participarea la BSRF 12 a însemnat şi întoarcerea acasă după aproape 12 ani. „Sunt plecat de 12 ani în SUA, iar în armata SUA sunt de patru ani şi jumătate. Prima a plecat mama cu o viză pentru reîntregirea familiei, iar apoi am plecat şi eu. Acum sunt mecanic de motoare de avion C 330 în Armata SUA. Este pentru prima dată când mă întorc după 12 ani în România şi mi s-a părut foarte schimbată. Familia mea este din Vrancea şi aveam ocazia să văd litoralul românesc doar în concedii de câte o săptămână pe an. Acum am profitat din plin. Am observat că unele chestii sunt schimbate în bine, dar unele nu s-au schimbat deloc. Sunt căsătorit acolo de un an cu o americancă. Sunt aici de trei luni şi exerciţiul a fost destul de interesant. M-am bucurat că am apucat să ajung şi în Vrancea să îmi văd familia“, a declarat Nicuşor Adrian Pavel, acum militar al armatei SUA.