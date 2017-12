Atacul preşedintelui Băsescu, jenant şi derizoriu

Deputatul PSD Mugurel Surupăceanu a declarat, ieri, că gestul preşedintelui Traian Băsescu de a-l da în judecată pentru că a susţinut că Guvernul şi Preşedinţia favorizează şi susţin consumul de droguri uşoare este „jenant şi derizoriu, o insultă la adresa societăţii“. Deputatul PSD mai susţine că, mergând pe ideea că cea mai bună apărare este atacul, preşedintele Traian Băsescu l-a acţionat de curând în instanţă, ca răspuns la acuzaţiile conform cărora ar fi favorizat consumul de droguri uşoare. „Într-adevăr, îmi asum ceea ce am spus în 14 februarie şi după aceea, că am fost unul dintre iniţiatorii legii antidrog pe care Senatul şi Camera Deputaţilor au aprobat-o şi pe care domnia sa, în mod nejustificat, a refuzat să o promulge, că la comanda lui Traian Băsescu, PDL a votat împotriva iniţiativei mele de a înfiinţa o comisie de anchetă parlamentară în vederea elucidării problemei drogurilor uşoare şi a intereselor adiacente chestiunii, că preşedintele are ceva de ascuns, deoarece o perioadă destul de lungă nu a avut nicio reacţie şi nu a făcut niciun demers legal împotriva mea până când comisia de anchetă a fost îngropată definitiv de partidul său (PDL) în Parlament“, susţine Surupăceanu. În acelaşi context, deputatul PSD a organizat, ieri, o dezbatere în Camera Deputaţilor cu tema „Strategia UE privind combaterea consumului şi traficului de droguri“.