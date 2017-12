„Atacuri consistente” la independența justiției și în 2015

Indepedența justiției a fost criticată de-a lungul ultimilor ani și mulți oameni au spus că există o legătură între deciziile judecătorești și politicieni. Atacurile au continuat și în timpul campaniei electorale din această toamnă și toată lumea a crezut, chiar a sperat că, la finalul alegerilor prezidențiale, justiția va fi lăsată să-și facă treaba, fără niciun fel de influență din exterior. Că situația nu va fi așa o spune chiar președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Adrian Bordea, într-un interviu acordat Mediafax. El susține că politicienii au făcut afirmaţii la adresa magistraţilor şi a deciziilor din instanţe în context electoral, încercând să influenţeze alegătorii, însă aceste „atacuri consistente” la independenţa justiţiei sunt posibile şi în 2015. Bordea a subliniat că atunci când este vorba de o faptă de corupţie, indiferent cine ar fi implicat, trebuie să suporte consecinţele. „Sunt organizaţii neguvernamentale care ne critică pentru că nu am fost suficient de eficienţi în ce priveşte apărarea independenţei. Trebuie să remarcăm un singur lucru și anume faptul că anul 2014 a fost un an electoral, iar acest lucru i-a îndemnat pe oamenii politici să încerce să influenţeze alegătorul prin diverse declaraţii. În condiţiile în care într-adevăr a fost afectată independenţa justiţiei prin declaraţiile lor, ei au fost atenţionaţi prin hotărârile Plenului CSM, dar atenţionarea a fost mai mult morală”, a declarat Adrian Bordea. Magistratul a adăugat că nici judecătorii și nici procurorii nu se amestecă în treburile Executivului sau Legislativului. „Nu o să spun că o lege este proastă, o să spun că o lege are mici neclarităţi. Eu nu vreau să imixtionez în activitatea lor”, a mai afirmat președintele CSM.