Atacuri dinspre UE

EFECTE INCALCULABILE Şeful delegaţiei PSD din Parlamentul European, Cătălin Ivan, condamnă declaraţiile recente ale comisarului european Viviane Reding privind şansele de aderare a României la Schengen, apreciind că mesajul acesteia este „nu doar discriminatoriu, ci şi iresponsabil“. „Din păcate, constat că Viviane Reding continuă să se manifeste tot mai mult ca un reprezentant al partidului popularilor europeni şi tot mai puţin ca un comisar al UE. Consider că este o mare greşeală din partea acesteia să trateze inclusiv subiectul Schengen într-o notă politicianistă, întrucât face un mare rău ţării noastre. Un comisar european nu are voie să se joace cu astfel de declaraţii, dată fiind gravitatea situaţiei“, subliniază Ivan, într-un comunicat de presă. Europarlamentarul PSD consideră că mesajul transms sâmbătă de Viviane Reding este „inacceptabil“, din cel puţin două motive. „În primul rând, pentru că sugerează că s-ar avea în vedere o decuplare a României faţă de Bulgaria în ceea ce priveşte procesul de aderare. Or, o astfel de discriminare este total nejustificată, în condiţiile în care ţara noastră îndeplineşte toate criteriile tehnice pentru aderare. O nouă schimbare a regulilor în timpul jocului ar fi incalificabilă“, susţine Ivan. Al doilea motiv este că o decuplare a României de Bulgaria ar fi o decizie care ar produce efecte incalculabile atât la nivelul UE, cât şi la nivelul celor două ţări, având în vedere eforturile şi cheltuielile de securizare a graniţelor.

AFIRMAŢII SIDERANTE ?i Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că a luat notă cu surprindere de declaraţiile vicepreşedintelui CE Viviane Reding, susţinând că astfel de abordări creează premisele unui tratament discriminatoriu. De asemenea, senatorul Varujan Vosganian a declarat că „încă nu a auzit“ de un „puci al majorităţii parlamentare“, realizat pe căi paşnice şi „soluţionat prin referendum“, afirmând că e „siderant“ că Viviane Reding îşi face „un titlu de glorie“ din faptul că instituţiile internaţionale l-au sprijinit pe Traian Băsescu.