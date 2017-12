Atacuri fără menajamente între PNL și PMP Constanța

09:20:01 / 30 Aprilie 2017

CEI DE LA URBANISM Cta NU RASPUND?

FACE FIECARE CE VREA? ALTFEL CEI DE LA POL LOC Cta dau amenzi pentru orce rahat.CINE RASPUNDE?CINE ARE IN FISA POSTULUI RASPUNDEREA FATA DE CEI CARE INCALCA HCL PLUS LEGI ALE URBANISMULUI? CINE RASPUNDE CA LA LUPOAICA IN FIECARE SEARA SUNT TIGANI CARE CONSUMA ALCOOL ,INJURA ,FAC MIZERIE SI ASTA LA DOI METRI DE primaria Cta?LI SE FACE SILA LA TOTI CEI CARE TREC PRIN ZONA.ASTA E TURISM IN cTA?CINE RASPUNDE?CINE?